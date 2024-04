Súčasná Európa je smrteľná, podľa francúzskeho prezidenta Macrona potrebuje robustnú obranu

Európa je medzi vojnou a mierom

Pomoc od spojencov

Obchodné praktiky Číny a USA

25.4.2024 (SITA.sk) - Európa by podľa francúzskeho prezidenta mohla „zomrieť“, ak si nevybuduje robustnú obranu čeliac ruskej agresii na Ukrajine. Emmanuel Macron sa tak vyjadril počas prejavu na Sorbonne v Paríži, kde povedal ľuďom, aby boli ambicióznejší a mohli sa postaviť výzvam, ako sú vojna, tvrdá obchodná konkurencia, nedostatok energií, klimatická zmena a nárast autoritárstva.„Naša súčasná Európa je smrteľná. Môže zomrieť a to závisí výlučne od našich rozhodnutí," povedal Macron. Následne vyzval ľudí, aby sa rozhodli už teraz, pretože „Európa je teraz medzi vojnou a mierom“.Ruská vojna na Ukrajine je existenčná hrozba a Európa nie je dostatočne vyzbrojená na to, aby sa bránila pri „konfrontácii s mocnosťou ako je Rusko, ktoré nemá zábrany, žiadne limity,“ povedal francúzsky prezident. Zdôraznil pritom, že Rusko nesmie vyhrať.Macron tiež povedal, že Európa má teraz to „šťastie“, že sa administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zaviazala podporovať Ukrajinu. V roku kľúčových volieb v Európe, v USA a inde vo svete sa však podpora môže roztrieštiť alebo úplne zmiznúť, dodal s tým, že „Európa sa musí stať schopnou brániť svoje záujmy so svojimi spojencami po boku, kedykoľvek budú chcieť, a v prípade potreby aj sama.“Silné armády, európsky program rýchlej intervencie a sily, tanky, protiraketový štít a ďalšie zbrane vyrobené v Európe budú potrebovať podporu „spoločnej diplomatickej sily, ktorá bude hovoriť jedným hlasom a bude stavať mosty s Afrikou a Latinskou Amerikou,“ skonštatoval.Francúzsky prezident okrem iného hovoril aj o obchodných praktikách Číny a Spojených štátov. Ako povedal, „dve svetové mocnosti sa rozhodli nerešpektovať pravidlá svetového obchodu“ tým, že posilnili ochranu a dotácie, zatiaľ čo európsky priemysel zostáva otvorený a uviazol v nadmernej regulácii.„Urobme to isté, súťažíme,“ vyzval Macron a dodal: „musíme nakupovať rýchlejšie, musíme vyrábať viac a musíme nakupovať viac toho, čo je vyrobené v Európe. To je kľúčové.“