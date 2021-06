Súčasná kríza sa nemôže stať bezpečnostnou krízou, varuje Mikulec. Problémom je radikalizácia

Osvedčená prevencia

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Je potrebné sústrediť sa na to, aby sa súčasná kríza nestala bezpečnostnou krízou. Uviedol to minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ) po rokovaní Rady ministrov spravodlivosti a vnútra v Luxemburgu.Ako vysvetlila v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová , páchatelia trestnej činnosti sa rýchlo prispôsobili novému prostrediu.Dodala, že si to vyžiadalo cielenú operatívnu reakciu, aby sa zabránilo zneužívaniu pandémie teroristickými skupinami a na páchanie závažnej a organizovanej trestnej činnosti.Hlavnou témou rokovaní ministrov bola okrem pandémie a jej dôsledkov pre kriminalitu aj vyhliadka vnútornej bezpečnosti krajín v súvislosti s nástupom umelej inteligencie, boj proti terorizmu či riadenie migračných tokov so susednými krajinami.„Na základe poznatkov o vplyve pandémie COVID-19 na vnútornú bezpečnosť sa dnes, o rok neskôr, musíme sústrediť na to, aby sa súčasná kríza nestala bezpečnostnou krízou, aby sme zlepšili odolnosť a pripravenosť na budúce krízy,“ zdôraznil Mikulec.Podľa rezortu krajiny z týchto dôvodov potrebujú spoločne budovať lepšiu odolnosť a pripravenosť. Ako kľúčové vníma problémy extrémistickej propagandy v online prostredí či sociálny dopad na obyvateľstvo v dôsledku nestabilnej ekonomickej situácie.Práve s nestabilitou ekonomiky súvisí nárast nielen kriminality a domáceho násilia, ale aj radikalizácie. V boji proti nim sa v praxi osvedčili hlavne preventívne informovanie verejnosti o opatreniach, dostupných liečivách a ich overených zdrojoch.Ministri diskutovali aj o aplikácii umelej inteligencie z hľadiska vnútornej bezpečnosti v kontexte navrhovaných harmonizovaných pravidiel umelej inteligencie (Artificial Intelligence Act - AIA). Mikulec vyzdvihol, že jedným z cieľov návrhu nariadenia je kontrola rizík a zaručenie spoľahlivého využívania umelej inteligencie.„Aplikácie umelej inteligencie ponúkajú aj úplne nové možnosti pre výkon bezpečnostných zložiek, ktoré doposiaľ neexistovali,“ podotkol.Pre vnútornú bezpečnosť sú z návrhu nariadenia relevantné tri oblasti, a to biometrická identifikácia a kategorizácia fyzických osôb, presadzovanie práva a tiež oblasť migrácie, azylu a riadenie hraničných kontrol. Minister doplnil, že zatiaľ sa dopady nasadenia umelej inteligencie analyzujú.Podľa neho by mohlo pomôcť sektorové hodnotenie, špeciálne zamerané na vnútornú bezpečnosť.V súvislosti s tým ako čeliť výzvam zvýšených migračných tokov do Európskej únie (EÚ) sa rokovalo aj o "Schengenskej stratégii". Jej výsledkom by pritom mal byť plne funkčný a odolný Schengenský priestor a tiež revízia hodnotiacich a monitorovacích mechanizmov.Pre pretrvávajúce kontroly na vnútorných hraniciach Komisia plánuje spustiť politický a technický dialóg s dotknutými členskými štátmi. Mikulec v tejto veci pripomenul, že Schengenský priestor bez vnútorných kontrol nie je len výdobytok integrácie, ale samotný účel, pre ktorý EÚ existuje.„Akékoľvek vnútorné kontroly vníma aj slovenská spoločnosť veľmi citlivo a rozvíjanie toho, čo v hodnotiacom systéme funguje, pokladáme za správny prístup,“ spresnil.Zároveň však podotkol, že by sa nemalo zabúdať na čo najskoršie rozšírenie Schengenského priestoru o ďalších členov spĺňajúcich podmienky vstupu, ako je napríklad Bulharsko, Rumunsko či Chorvátsko.