Súčasná vláda už ani nemá kompetenciu na predkladanie novely Trestného zákona, myslí si Kolíková (video)

Podporu SaS zaručiť nevie

Pripomenula i paragraf 363

22.3.2023 (SITA.sk) - Novela Trestného zákona, ktorú schválila vláda, je zásadnou trestnou politikou. Na tlačovej besede to uviedla bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady (NR) SR strany Sloboda a Solidarita (SaS) Mária Kolíková Domnieva sa však, že súčasná vláda už ani nemá kompetenciu na predkladanie takéhoto návrhu do parlamentu. Hľadanie podpory pre taký dôležitý návrh je podľa Kolíkovej pekné, no jeho získanie by nemalo byť na úkor toho, že sa doň dostanú veci, ktoré sme v ňom nechceli. V takom prípade by bolo podľa nej lepšie návrh stopnúť.Bývalá šéfka rezortu spravodlivosti nevie zaručiť, že poslanecký klub SaS novelu v parlamente podporí, no dodala, že keď sa návrh dostane do NR SR, budú mať k nemu pozmeňujúce návrhy.„Myslím si, že by sme mali byť ambicióznejší aj v rámci drogovej trestnej politiky, osobitne v otázke prechovávania drog," povedala Kolíková. Zdôraznila, že má na mysli marihuanu. Ambicióznejší by sme podľa nej mali byť aj pri trestnom čine znásilnenia, kde považuje za potrebné hovoriť o súhlase.Kolíková je rada, že Trestný zákon bol schválený vládou a má prísť do parlamentu, na druhej strane ju ale mrzí, že ambícia, aby trestná politika mala v sebe aj zrýchlenie trestných konaní, už nie je.Podľa bývalej ministerky spravodlivosti je potrebné páchateľov čo najskôr postaviť pred súd, čo sa nám však nedarí, keďže máme taký zložitý trestný proces, že trvá mesiace, niekedy i roky, kým sa obžalovaný dostane pred súd.Pripomenula i paragraf 363, ktorý sa podľa nej pri korupcii využíva v takom rozsahu, že ešte väčšmi komplikuje postavenie obžalovaného pred súd. Za podstatnú označila novú drogovú trestnú politiku, ktorá jasne rozlišuje ľudí, ktorí drogy užívajú a dílerov.