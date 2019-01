Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) - Súčasný kreditový príplatok by sa mal zrušiť. Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Vyplýva to zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne ministerka školstva, ktorý parlament posunul do druhého čítania.Zákon v súčasnosti garantuje príplatok za kredity neobmedzene, to by sa v septembri malo zmeniť. Učitelia by o príplatky nemali prísť okamžite. Ako informuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) na svojom webe, zástupcom zväzu sa podarilo presadiť predĺženie prechodného obdobia do roku 2023 pre platnosť kreditového príplatku získaného pred navrhovanou účinnosťou tohto zákona, a to od septembra.Príplatok za profesijný rozvoj získaný po 1. septembri by mal mať podľa návrhu zákona platnosť sedem rokov. Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať tento príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania.uvádza sa v návrhu zákona.Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa jej slov učitelia nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli.Zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov.uvádza sa v materiáli. Zamestnávateľ však môže s pedagogickým alebo odborným zamestnancom, ktorý dosiahol tento vek, uzatvoriť pracovný pomer najdlhšie na jeden rok.