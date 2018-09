Súčasný primátor Myjavy kandiduje piatykrát, má jedného konkurenta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Myjava 13. septembra (TASR) – V Myjave prijali do polnoci 11. septembra dve kandidátne listiny na post primátora mesta. TASR informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Jarmila Sluková.Kandidátmi na primátora sú nezávislý kandidát Jaroslav Foltín a za stranu Starostov a nezávislých kandidátov súčasný primátor Pavel Halabrín, pre ktorého by to bolo už piate funkčné obdobie." uviedla Sluková. V komunálnych voľbách v roku 2014 kandidovali na primátora Myjavy štyria kandidáti, o poslanecké miesta v mestskom zastupiteľstve sa v Myjave uchádzalo 54 kandidátov.V termíne do 18. septembra zasadne mestská volebná komisia, predložené kandidátne listiny preskúma a rozhodne o registrácii kandidátov.doplnila zapisovateľka volebnej komisie.