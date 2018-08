Súčasťou handlovských osláv Dňa baníkov bude i špacírka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 28. augusta (TASR) - V Handlovej si uctia banícke povolanie. Regionálne oslavy Dňa baníkov ponúknu už tradične od 30. augusta do 2. septembra jarmok, udeľovanie ocenení za rozvoj baníctva v regióne, fáranie pre verejnosť či "Banícku špacírku". Informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Regionálne oslavy baníckeho povolania otvorí vo štvrtok 30. augusta svätá omša v Kostole sv. Kataríny, v piatok 31. augusta si na mestskom cintoríne popoludní uctí verejnosť baníkov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania. Organizátori ocenia i ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj baníctva na hornej Nitre a udelia im plakety. Program v tento deň ponúkne aj vystúpenia kapiel Janko Kulich & Kolegium, Východniarske Šarkanice a Vladimír Sendrej, Metalinda, Desmod, vystúpi i Adam Ďurica a Down town projekt. Handlovčania a návštevníci si budú môcť pozrieť i alegorický sprievod mestom Pálffyho Laura.Svoje priestory otvoria verejnosti v sobotu 1. septembra handlovská baňa i expozitúra Slovenského banského múzea. Kultúrny program na námestí ponúkne vystúpenia umelcov ako Kristína Mišovic, Amok, Country limit club Stana Graneca, Donskí kozáci, Cimbal brothers, Richard Müller, Rock is back, Vidiek a ZVA band.Nedeľa 2. septembra bude patriť prvému ročníku "Baníckej špacírky", teda prechádzke Turistickým banským náučným chodníkom v Handlovej. Organizátori pripravili i výklad k jednotlivým stanoviskám, občerstvenie a súťaže pre deti. Účastníci si budú môcť vyskúšať hru na trembite a píšťalkách.Stánky s rozličným tovarom a kolotoče na jarmoku bude môcť verejnosť navštíviť v piatok a sobotu.