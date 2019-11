Súčasťou podujatia Deti deťom je aj výstavka výtvarných prác

Na snímke priečelie Kolonádového mosta, vľavo monumentálna bronzová socha barlolamača od sochára Roberta Kühmayera - symbol uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľovv v Piešťanoch, archívna foto. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Piešťany 26. novembra (TASR) – Kultúrne podujatie Deti deťom – Aj my sa vieme zabaviť pripravili v utorok v Piešťanoch. Stretli sa na ňom zdravotne znevýhodnení žiaci troch základných škôl regiónu i ďalší žiaci piešťanských škôl. Hendikepované deti si podľa riaditeľky Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Marty Jurčovej, ktoré akciu pripravilo po dvanástykrát, nacvičili pre rovesníkov krátke kultúrne vystúpenia a potom si spolu pozreli muzikál Snehulienka a trpaslíci.Súčasťou akcie býva každoročne aj výtvarná súťaž, do ktorej prispievajú svojimi prácami hendikepované deti. "," uviedla Jurčová. Porota z vybraných prác vybrala tie najlepšie.," doplnila riaditeľka MsKS. Výstava bude sprístupnená v kultúrnom centre Fontána do 8. decembra.