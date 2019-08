Suchánek nepodporí zákon o stratifikácii, Jankulík: Je bezzubý

Alan Suchánek Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 1. augusta (TASR) – Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Igor Janckulík a Alan Suchánek (obaja nezaradení) hovoria o potrebe reformovať slovenské zdravotníctvo. Ako pre TASR povedal Janckulík, ústavný zákon o tzv. stratifikácii predložený ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) však považuje za "bezzubý". Jeho parlamentný kolega Suchánek uviedol, že takýto návrh nepodporí.komentoval Janckulík.Návrh ústavného zákona podľa nezaradeného poslanca obsahuje iba všeobecné frázy, no aj tie sú v momentálnom stave zdravotníctva v rozpore s realitou.vysvetlil.Janckulík nerozumie prijatiuRovnako sa obáva, že k reforme zdravotníctva nedôjde.dodal.Suchánek stratifikáciu nemocníc označil akoa "". Schváliť takýto zákon ako ústavný by však podľa jeho slov bolo chybou." priznal. Podľa jeho slov Fico prinútil Kalavskú, aby tento zákon predložila ako ústavný. "," mieni.Rovnako ako poslanecký kolega, aj Suchánek povedal, že keďže zmeny v tomto zákone sa majú realizovať až do roku 2030, tak "Ministerka zdravotníctva predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v pondelok (29. 7.). Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení. Šéfka rezortu chce, aby sa na projekte stratifikácie dohodlo celé politické spektrum, na čom sa dohodla s Ficom.Projekt by mala ministerka predložiť vláde na rokovanie 21. augusta. Vyzvala preto koaličné aj opozičné strany, aby sa dohodli na podpore jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky. Dodala, že je ochotná rokovať so zástupcami politických strán.