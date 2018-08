Suché leto a nedostatok krmiva možno povedie k zmenám v chove dobytka

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Ženeva 25. augusta (TASR) - Zatiaľ čo vyprahnuté pastviny nútia poľnohospodárov po celej Európe nakupovať drahé krmivá pre svoje hladné stáda, švajčiarske združenie producentov mlieka Swiss Milk možno našlo odpoveď na tento problém - menšie zvieratá.Skupina New Swiss Cow (Nová švajčiarska krava), ktorá poskytuje poradenstvo tamojším farmárom, sa snaží zvrátiť 50-ročný trend chovu väčších zvierat vo Švajčiarsku. Podľa nej sa opiera o falošnú premisu, že väčšie zvieratá viac podporia ekonomiku, keďže produkujú viac mlieka.A hoci je pravda, že takýto dobytok dáva viac mlieka, menšie kravy to robia efektívnejšie. Stačí im totiž menej krmiva, aj menší priestor. A vyžadujú tiež aj menej návštev veterinára, než ich geneticky zdokonalené sesternice, tvrdí New Swiss Cow.povedal Michael Schwarzenberger z New Swiss Cow.Od 60. rokov minulého storočia švajčiarske kravy "nabrali objem" a ich hmotnosť dosahuje 800 kilogramov. Prispelo k tomu kríženie s americkými býkmi. Takmer polovicu z 537.000 stáda hovädzieho dobytka vo Švajčiarsku tvorí plemeno Simmental, ktoré sa krížilo s americkým Red Holsteinom. Toto kríženie pomohlo viac ako zdvojnásobiť priemernú ročnú produkciu mlieka na 7400 litrov na jednu kravu, uviedlo mliekarenské združenie Swiss Milk.Ale aj menšie zvieratá s hmotnosťou od 500 do 600 kilogramov môžu produkovať pomerne veľké množstvo mlieka, od 6000 až 7000 litrov, tvrdí Martin Huber z New Swiss Cow, ktorý prednáša na poľnohospodárskom inštitúte v Salensteine. Tento argument sa vzťahuje aj na iné plemená kráv a za hranicami Švajčiarska, povedal.A okrem ekonomických existujú aj ďalšie dôvody, prečo veľkosť nie je vždy najlepší parameter. Menšie kravy sa totiž môžu ľahšie dostať na alpské pasienky.povedala Sandra Helfensteinová, hovorkyňa Švajčiarskeho zväzu farmárov. Pripomenula, že každý chovateľ sa snaží maximalizovať využitie krmiva, keďže jeho dovoz výrazne zvyšuje náklady na chov.Švajčiarsko má rozsiahle pasienky, tvoria zhruba 75 % všetkej poľnohospodárskej pôdy. Východné Švajčiarsko však tento rok zažilo najsuchšie leto v histórii záznamov. Chovatelia v celej krajine boli nútení priviesť svoje stáda z hôr skôr, ako po iné roky, keďže pasienky sú už vyčerpané, povedal Reto Burkhardt, hovorca združenia výrobcov mlieka.povedal Burkhardt.dodal.Tohoročné počasie tvrdo zasiahlo aj chovateľov dobytka v susednom Nemecku. Extrémne teplo a sucho zničili pastviny aj úrodu na poliach. Odhaduje sa, že tohoročná nemecká úroda bude najslabšia za 24 rokov. To znamená, že aj druhý najväčší pestovateľ obilnín v Európe sa bude musieť tento rok spoliehať na dovoz drahého krmiva pre kravy a ošípané.