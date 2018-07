Sucho v Nemecku si vybralo daň, roľníci očakávajú nižšiu úrodu obilnín

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trebbin 5. júla (TASR) - Nemecký zväz roľníkov (DBV) očakáva, že v dôsledku pretrvávajúceho sucha na väčšine územia krajiny bude tento rok výrazne nižšia úroda obilnín. Vláda bude musieť podľa predsedu zväzu Joachima Rukwieda pokračovať v ich podpore.Rukwied v Trebbine pri Berlíne vo štvrtok povedal, že úroda obilnín dosiahne tento rok 41 miliónov ton. Bude to podstatne menej ako priemer za posledných päť rokov, keď sa ich do sýpok dostávalo takmer 48 miliónov ton.Páľavy viedli aj v Nemecku k tomu, že sa žatva začala mimoriadne skoro. Obilné zrná nie sú dozreté a horúčavy ich predčasne zosušili.povedal Rukwied. Potom nasledoval teplý apríl, čo viedlo k tomu, že mnohé poľné kultúry sa dostali do stresu.Šéf DBV žiada od vlády pre roľníkov pomoc, aby sa zachovala ich platobná schopnosť. V dobrých rokoch by mali mať znížené daňové odvody, aby si vytvorili rezervy pre nepriaznivé roky.Situáciu nemeckých farmárov zhoršuje nielen nižšia úroda, ale aj to, že cena ich produkcie nestúpa dostatočne.Obilniny sa tento agrárny rok pestovali v Nemecku na 6,25 milióna hektároch. Ich výsev medziročne klesol o 6 %. Sucho najviac postihlo spolkovú krajinu Brandenbursko, kde bude úroda o 20 až 50 % nižšia než v priemerných rokoch. V niektorých jeho regiónoch vôbec nebude. To, čo na poliach zostalo, farmári rovno zaorajú.Nemeckí farmári sa však nemôžu spoliehať na rast ceny ich obilnín. V hlavných svetových obilninárskych krajinách, konkrétne v Severnej Amerike a v Rusku, sú vyhliadky na vydarenú žatvu. Rusi plánujú vyviezť z tohtoročnej úrody obilnín 44 miliónov ton. V Austrálii už farmári majú za sebou jesenný výsev. Minulú úrodu brali začiatkom tohto roku. Žatva sa znovu vydarila.