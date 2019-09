Súd: Brexit bez dohody neohrozuje mierový proces v Severnom Írsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 27. septembra (TASR) - Odvolací súd v severoírskom Belfaste v piatok zamietol žalobu ľudskoprávneho aktivistu, podľa ktorého by prípadný odchod Británie z EÚ bez dohody ohrozil mierový proces v Severnom Írsku. Informovala o tom agentúra Reuters.Právnici známeho aktivistu za práva obetí severoírskeho konfliktu Raymonda McCorda, ktorého syn bol zavraždený v roku 1997, a ďalších dvoch žalujúcich argumentovali, že brexit bez dohody by poškodil takzvanú Veľkopiatkovú mierovú dohodu z roku 1998. Odvolací súd ich podanie zamietol.Spomínaná dohoda ukončila 30 rokov trvajúce sektárske násilnosti v Severnom Írsku, ktoré si celkovo vyžiadali približne 3600 životov.Na základe Veľkopiatkovej dohody sa ozbrojeného boja vzdala Írska republikánska armáda (IRA), polovojenská organizácia, ktorá bojovala proti britskej nadvláde. Malá časť odštiepencov z IRA však dodnes pokračuje v občasných útokoch menšieho rozsahu.V súčasnosti existujú obavy, že by neriadený brexit bez dohody mohol negatívne ovplyvniť relatívny mier v tejto britskej provincii a viesť možno až k obnoveniu násilia. Kritici sa obávajú možného obnovenia aktivity militantných skupín z radov írskych nacionalistov aj probritských unionistov.