Súd bude opäť riešiť daňovú kauzu sprostredkovateľa v prípade vraždy Jána Kuciaka, možno vynesie aj rozsudok

Andruskó na pojednávania nechodí

Sprostredkovateľ vraždy Kuciaka

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na stredu 29. septembra je na Okresnom súde Bratislava V vytýčené ďalšie pojednávanie v daňovej kauze Zoltána Andruskóa , známeho z prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka Ako ešte v máji skonštatovala predsedníčka senátu Zuzana Bartalská, na predmetnom pojednávaní by sa súd mal oboznámiť so spisovým materiálom, procesné strany by následne mali predniesť záverečné reči a možné je aj vynesenie rozsudku.Dvojica Zoltán Andruskó a Ján M. čelí obžalobe z trestného činu krátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu. Podľa portálu Dlžník.sk má Andruskó daňový nedoplatok presahujúci milión eur.Na pojednávaniach v kauze krátenia dane sa Andruskó nezúčastňuje, pričom dáva súhlas na konanie v neprítomnosti. Ján M. na súd chodí maskovaný kuklou a čiapkou, s médiami nekomunikuje.Z pojednávania je vylúčená verejnosť, pretože to podľa súdu vyžaduje „iný dôležitý záujem obžalovaných“. Predsedníčka senátu už na začiatku procesu avizovala, že verejný bude až rozsudok.Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi.Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Sz., Miroslavom Marčekom , Alenou Zs. a podnikateľom Marianom K. Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi.Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest desať rokov väzenia.S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu , ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom.Vo veci vraždy Kuciaka a jeho snúbenice pred súdom v hlavnom procese vypovedal ako svedok.