Súd ČR znížil Holanďanovi trest za zbitie čašníka, druhému ho ponechal

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. októbra (TASR) - Vrchný súd v Prahe opätovne rozhodol o treste odňatia slobody pre dvoch Holanďanov za napadnutie čašníka, ku ktorému došlo v apríli 2018. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz. Súd nižšej inštanciu mužov už v apríli 2019 neprávoplatne odsúdil na tresty odňatia slobody v dĺžke šesť a päť rokov.Senát súdu v utorok Arminovi N. znížil pôvodný trest o pol roka na päť a pol roka odňatia slobody. Jeho bratovi Aräshovi potvrdil pôvodný trest v dĺžke šesť rokov. Súčasťou verdiktu je aj vyhostenie oboch bratov z ČR na desať rokov.Prokurátorka žiadala zrušenie aprílového rozhodnutia a chcela, aby obžalovaných uznali za vinných z pokusu o vraždu. Mali byť podľa nej vyhostení na dobu neurčitú alebo odsúdení na deväť a osem rokov. Podľa Vrchného súdu sa však dopustili trestného činu ublíženia na zdraví.Armin, Aräsh a ďalší piati muži pricestovali do metropoly Českej republiky vlani v apríli na rozlúčku so slobodou. Čašníka napadli po tom, ako ich upozornil, že v podniku nesmú konzumovať vlastný alkohol.Útočníci ho potom zvalili na zem, začali ho biť päsťami a kopali doňho. Keď zostal bezvládne ležať na zemi, z miesta utiekli. V nemocnici sa napadnutý muž prebral až po niekoľkých dňoch.Skupinu zadržala polícia dva dni po útoku na pražskom letisku. Dvoch neskôr prepustili s tým, že sa konflikt snažili skôr upokojiť než ho vyhrotiť. Trom obvineným uložil Obvodný súd pre Prahu 1 trestným príkazom osemmesačné podmienky a na päť rokov ich vyhostil z krajiny.Zvyšných dvoch, ktorých polícia považuje za hlavných aktérov útoku, poslal súd do väzby.