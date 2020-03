Súd ešte nerozhodol o ďalšej väzbe pre trojicu obvinených v prípade výbuchu plynu v Prešove

Kolúzna väzba

Bytovku zbúrali a odstránili

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - O ďalšej väzbe trojice obvinených v prípade tragického výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove z decembra minulého roka v utorok Okresný súd v Prešove nerozhodol. Ako po neverejnom informatívnom výsluchu obvinených uviedol ich obhajca Vladimír Bajtoš, súd výsluch prerušil a počká na utorkové rozhodnutie Krajského súdu v prípade ďalšej dvojice obvinených v tomto prípade.Ako agentúre SITA potvrdila hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová, pojednávanie bude pokračovať v stredu 4. marca o 9. hodine. Okresný súd rozhoduje o žiadosti obhajcu trojice obvinených o ich prepustenie z väzby a tiež v súvislosti s návrhom Krajskej prokuratúry Prešov na rozšírenie dôvodov väzby o tzv. útekovú väzbu.Trojicu živnostníkov vzal súd do väzby 9. decembra z dôvodu tzv. kolúznej väzby, teda aby nemohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, prípadne spoluobvinených, alebo inak mariť skutočnosti závažné pre trestné stíhanie, čo následne svojím rozhodnutím potvrdil Krajský súd v Prešove 30. decembra.Vo februári prokuratúra zmenila kvalifikáciu obvinenia trojice z prečinu všeobecného ohrozenia na obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu a opätovne požiadala o rozšírenie väzby aj na útekovú, čo v pôvodnom rozhodnutí krajský súd zamietol.Od 13. hodiny je na Krajskom súde v Prešove vytýčené verejné pojednávanie o odvolaní prokurátora voči rozhodnutiu okresného súdu, ktorým nevzal do väzby zvyšnú dvojicu obvinených.Sudca neuznal dôvody väzby v prípade kolúznej, útekovej ani pokračovacej väzby a prepustil obvinených zo zadržania na slobodu.Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, ktoré sa odohralo v piatok 6. decembra, má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Dvanásťposchodovú bytovku, ktorú poškodil výbuch plynu, kompletne zbúrali a odstránili.