Súd EÚ rozhodol, eurokomisia neumožnila dostatočný prístup k informáciám o nákupe vakcín počas pandémie

17.7.2024 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) neumožnila verejnosti dostatočný prístup k informáciám o dohodách s farmaceutickými firmami o nákupe vakcín proti COVID-19 počas pandémie koronavírusu. Konštatoval to v stredu Všeobecný súd Európskej únie Podnet na súd dala skupina europoslancov po tom, ako im EK odmietla poskytnúť úplný prístup k zmluvám o nákupe vakcín proti COVID-19, ktoré Komisia uzavrela s výrobcami.V roku 2021 skupina členov Európskeho parlamentu požiadala o všetky detaily dohôd, ale EK súhlasila s poskytnutím čiastočného prístupu k určitým zmluvám a dokumentom. Zároveň odmietla povedať, koľko zaplatila za miliardy dávok vakcín s odôvodnením, že zmluvy sú dôverné.V samostatnom prípade ombudsmanka Európskej únie konštatovala, že Komisia sa dopustila „nesprávneho úradného postupu", keď nesprávne vybavila žiadosť o prístup k textovým správam medzi predsedníčkou EK a generálnym riaditeľom farmaceutickej firmy Pfizer , ktoré sa týkali nákupov vakcín proti COVID-19.Ombudsmanka Emily O'Reillyová odporučila, aby Európska komisia „urobila rozsiahlejšie vyhľadanie relevantných správ" súvisiacich s týmito nákupmi potom, ako článok New York Times uviedol, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a šéf firmy Pfizer Albert Bourla si o nákupe vakcín pre krajiny Európskej únie posielali textové správy a telefonovali si.Keď potom žurnalista Komisiu požiadal o prístup k týmto textovým správam a ďalším dokumentom, nijaké textové správy nedostal s vysvetlením, že záznamy takýchto správ sa nearchivujú. Predstavitelia EK uviedli, že textové správy majú len krátkodobý význam a neobsahujú dôležité informácie, ktoré by odôvodňovali ich zahrnutie do systému správy dokumentov.