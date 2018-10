Súd: Košice zatiaľ nemôžu prevziať parkovanie pod svoju správu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Košice 10. októbra (TASR) – Mesto Košice nateraz nemôže od spoločnosti EEI prevziať parkovací systém do svojej správy. Vyplýva to z neodkladného opatrenia súdu, na ktorý sa so žalobou obrátila parkovacia spoločnosť. Nepáči sa jej plán mesta, ktoré chcelo správu prevziať prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mesto Košice avizovalo, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.Okresný súd Bratislava I prikázal mestu poskytovať spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Platí to do času skončenia zmluvy alebo do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.píše sa v uznesení súdu.Zároveň mestu uložil povinnosť zdržať sa akéhokoľvek obmedzovania výkonu nájomných práv či disponovania s majetkom EEI, ktorý podľa nájomnej zmluvy preinvestoval.Podľa spoločnosti mesto porušilo zmluvu, keďže ju spoločnosť prijatým VZN nemôže plniť. Súd sa stotožnil s tým, že ide o neštandardný spôsob riešenia súkromno-právnych sporov.Parkovacia spoločnosť má za to, že mesto mocensky a cielene zasiahlo do súkromno-právneho vzťahu. Situáciu aktuálne nekomentuje, odvoláva sa na kampaň pred komunálnymi voľbami.dodala v stanovisku pre TASR.Mesto pripravuje odvolanie voči uvedenému uzneseniu, uviedol pre TASR Miroslav Sambor z komunikačného referátu košického magistrátu:Mestskí poslanci v septembri splnomocnili viceprimátora povereného riadením mesta Martina Petruška na podanie súdnych žalôb v súvislosti s odovzdaním parkovacieho systému spoločnosťou EEI a takzvaným bezdôvodným obohatením. Podľa Sambora žaloby ešte podané neboli, mesto Košice pracuje na ich príprave. Mestské zastupiteľstvo vtedy zároveň odsúhlasilo, že ak nedôjde k dohode, správu parkovania od 1. januára 2019 prevezme mesto.