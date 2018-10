Súd nariadil macedónskemu expremiérovi nástup na výkon trestu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 26. októbra (TASR) - Macedónsky súd v piatok potvrdil, že nariadil bývalému expremiérovi Nikolovi Gruevskému, aby nastúpil na výkon dvojročného trestu, ktorý mu vymerali za korupciu. Informovala o tom agentúra DPA.Trestný súd v macedónskej metropole Skopje vydal vyhlásenie, podľa ktorého sa musí expremiér prihlásiť v miestnej väznici Šuto Orezari do 13 dní, teda najneskôr do 8. novembra.Vo vyhlásení súdu sa Gruevského meno priamo nespomína. Uvádzajú sa v ňom však detaily kauzy, v ktorej bol tento nacionalistický politik odsúdený na dva roky väzenia za nelegálny nákup luxusného obrneného vozidla za približne 600.000 eur.Gruevski stál na čele macedónskej vlády v rokoch 2006-2016. Zároveň bol šéfom strany VMRO-DPMNE, v súčasnosti najsilnejšej opozičnej formácie v Macedónsku. Z premiérskej funkcie musel odísť po vlne protestov, avšak stále je poslancom macedónskeho parlamentu.Príkaz na nástup na výkon trestu Gruevskému odovzdali počas pojednávania súdu, ktorý rieši iný expremiérov korupčný prípad. Pokusy doručiť mu príkaz domov boli totiž neúspešné.Súdne procesy sa proti Gruevskému aktuálne vedú v troch prípadoch, okrem iného je obvinený zo zneužitia moci.Podľa prepočtov macedónskych médií by bývalý konzervatívny predseda vlády mohol stráviť za mrežami až 20 rokov, ak by ho súdy vo všetkých kauzách uznali za vinného.Dvojročný trest dostal Gruevski v máji tohto roku v prvej z káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla značky mercedes v roku 2012. Rozsudok začiatkom októbra potvrdil aj odvolací súd.Samotný Gruevski označuje celý prípad za politicky motivovaný a chce sa proti verdiktu odvolať na macedónsky najvyšší súd.Expremiéra usvedčili na základe tajných nahrávok, ktoré dokazovali, že vyvíjal nezákonný tlak na predstaviteľov ministerstva vnútra rozhodujúcich o výbere vozidla na jeho osobné použitie. Od predajcu áut, v ktorého prospech loboval, mal údajne dostať istú finančnú sumu. V rovnakej kauze dostala šesť rokov väzenia aj bývalá ministerka vnútra Gordana Jankuloska.