Súd nariadil Trumpovi zaplatiť 2 mil. USD za zneužitie svojej nadácie

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. novembra (TASR) - Newyorská sudkyňa nariadila vo štvrtok americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaplatiť neziskovým organizáciám dva milióny dolárov na urovnanie žaloby, podľa ktorej zneužil svoju charitnú nadáciu Donald J. Trump Foundation na podporou svojich politických a podnikateľských záujmov. Informovala o tom agentúra AP.Sudkyňa Saliann Scarpullaová okrem nariadenia podpísala dohodu o zatvorení organizácie Trump Foundation a prevedení jej zvyšných finančných prostriedkov vo výške 1,7 milióna dolárov na iné neziskové organizácie. Zmienenú dohodu dosiahli ešte v októbri Trumpovi právni zástupcovia s kanceláriou generálnej prokurátorky amerického štátu New York Letitie Jamesovej, píše AP.Nariadenie sudkyne je zavŕšením žaloby, ktorú ešte vlani v júni podala na Trumpa a jeho tri dospelé deti predošlá generálna prokurátorka amerického štátu New York Barbara Underwoodová, pričom ich obvinila z protizákonného využívania nadácie na osobné, obchodné a politické účely. Trumpovu nadáciu tiež obvinila z nezákonnej spolupráce s Trumpovým volebným štábom a z opakovaných prípadov presadzovania svojho vlastného prospechu.Newyorská prokuratúra žiadala, aby Trump zaplatil v súvislosti s prípadom odškodné v celkovej výške 2,8 milióna dolárov. Scarpullaová vo štvrtok túto sumu znížila na dva milióny dolárov.Prokurátorka Jamesová označila rozhodnutie sudkyne za "veľké víťazstvo" v snahe o ochranu "aktív charitatívnych organizácii a vzatia na zodpovednosť tých, ktorí charity zneužívajú na svoje osobné zisky".Trumpova nadácia po verdikte sudkyne uviedla, že peniaze prevedie viacerým charitatívnym organizáciám vrátane Pamätného múzea holokaustu v USA. Nadácia vo vyhlásení označila celú žalobu za politicky motivovanú, uviedla však, že je rada, že sa celá záležitosť už vyriešila.