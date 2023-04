Súd odmietol obžalobu Kaliňáka a Brhela vo veci „dorovnávania platu“ Imreczemu (video)

Procesné chyby

Kompenzácia mzdy

Odovzdávanie informácií

4.4.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu na bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa Brhela v kauze „dorovnávania platu" bývalému šéfovi Finančnej správy SR Ako informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková , sudca totiž zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.„Samosudca Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, dňa 3. apríla uznesením rozhodol, že odmieta obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry podanú na ŠTS dňa 28. marca na obvinených za zločin podplácania a vec vracia prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že rozhodnutie súdu nie je právoplatné.Kaliňák na utorkovej tlačovej konferencii strany Smer-SD konkretizoval, že sudca skonštatoval 12-násobné hrubé porušenie Trestného poriadku.„Uznesenie o odmietnutí obžaloby v mojej veci svedčí o tom, že to je politický prípad," skonštatoval Kaliňák. Jeho stranícky šéf Robert Fico doplnil, že ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, Robert Kaliňák sa dostane z pozície obžalovaného opäť do pozície obvineného. „A znovu nadobúda na aktuálnosti podanie podľa paragrafu 363 Trestného poriadku," dodal.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol začiatkom februára obvinenie voči Robertovi Kaliňákovi a Jozefovi Brhelovi st. pre zločin podplácania.Obvinení podľa polície poskytli úplatok osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Vec sa týka „dorovnávania platu" bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho.Podľa uznesenia o vznesení obvinenia po tom, čo bol Imrecze na odporúčanie Roberta Kaliňáka v roku 2012 vymenovaný do funkcie prezidenta Finančnej správy SR, mu exminister odporučil, aby išiel za podnikateľom Jozefom Brhelom urobiť „dohodu o kompenzácii mzdy“.Robert Kaliňák podľa uznesenia konkrétne uviedol, „dohodni si kompenzáciu mzdy na úrovni 200-tisíc eur ročne, aby si bol v pohode".Po uzavretí dohody Imrecze podľa uznesenia obdržal spomenutú sumu v rokoch 2014 až 2018 vždy za predchádzajúci rok. Po tom, čo Imrecze v septembri 2018 rezignoval na svoju funkciu, obdržal ešte koncom roka sumu 100-tisíc eur.Celková suma tak predstavovala 1,1 milióna eur. Ako protislužbu pre Jozefa Brhelovi Imrecze podľa uznesenia odovzdával informácie o subjektoch, u ktorých mala byť vykonávaná daňová kontrola na dani z príjmu právnických osôb.„Taktiež mal obvinený Jozef B. požiadavky aj na obsadzovanie pozícií v rámci Finančnej správy SR konkrétnymi osobami, ktoré odporučil, pričom týmto požiadavkám František Imrecze vyhovel a zabezpečil prijatie takýchto odporúčaných osôb na pozície v rámci FS SR," uvádza sa v uznesení.