Súd oslobodil troch ľudí v kauze krivej výpovede o policajnej razii v Moldave nad Bodvou

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Okresný súd Košice I v stredu oslobodil ďalších troch obžalovaných z trestného činu krivej výpovede. Prípad, v ktorom v stredu boli Milan H., Roland D. a Július H. oslobodení, súvisí s policajnou raziou v Moldave nad Bodvou z roku 2013.Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová privítala oslobodenie obžalovaných. „Pre tých, ktorých sa to osobne týkalo, to znamená ukončenie jedného veľmi ťaživého príbehu, ktorý si z ich strany vyžadoval statočnosť, aby v boji so štátom neprestali a trvali na ich podaní tohto príbehu tak, ako ho vnímali,“ uviedla Patakyová.V poslednom nerozhodnutom prípade v súvislosti s policajnou raziou v Moldave nad Bodvou okresný prokurátor nestiahol obžalobu, ako to urobil v piatich predchádzajúcich prípadoch. Podľa obhajcu obžalovaných Romana Kvasnicu zatiaľ cieľ splnený nebol.„Pokiaľ nebudú oslobodení všetci šiesti obžalovaní, tak nebudeme spokojní. Máme pred sebou poslednú vec, a to obžalovanú pani Matovú, ktorá nevie po slovensky, viacmenej ani po maďarsky a nevie čítať a písať. V minulosti deväťkrát odsúdená. Ako sme ale zistili zo spisov, ktoré sme si vyžiadali, ani raz nebolo konštatované, že nevie čítať a písať a ani raz tam nebol prítomný tlmočník,“ uviedol Kvasnica.Ako ďalej dodal, zásadným okamihom bolo podľa neho v celom procese zaujatie stanoviska generálnej prokuratúry, v ktorom konštatuje, že neexistovali dôvody, aby bolo v týchto veciach vznesené obvinenie.Ešte v septembri 2020 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že polícia v júni 2013 nehumánne zaobchádzala s dvoma príslušníkmi rómskej komunity v Moldave nad Bodvou. Pri policajnom zásahu proti rómskej komunite na ulici Budulovská bolo vtedy zranených viac ako 30 ľudí.Následne šesť obyvateľov osady čelilo stíhaniu pre trestný čin krivej výpovede. Ešte v máji sudcovia oslobodili dvojicu obžalovaných, na konečný verdikt v tomto prípade čaká ešte jedna obžalovaná.