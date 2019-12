Súd otvoril predbežné prejednanie obžaloby vo veci vraždy J. Kuciaka

Senát Špecializovaného trestného súdu otvoril verejné zasadnutie predbežného prejednania obžaloby vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici obžalovaných sedia Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Foto: TASR - Michal Svitok Foto: TASR - Michal Svitok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) – Senát Špecializovaného trestného súdu otvoril verejné zasadnutie predbežného prejednania obžaloby vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici obžalovaných sedia Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M.Senátu, ktorý bude pojednávať kauzu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a iné skutky, predsedá Ružena Sabová. Ta odsúdila napríklad mafiánsku skupinu piťovcov alebo ministrov v kauze nástenkového tendra. V tomto prípade sú výnimočne dvaja dozorujúci prokurátori. Sú nimi prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan a Juraj Novocký.Na mieste sú prítomní aj poškodení a ich právni zástupcovia. Medzi nimi Jozef aj Anna Kuciakovci a Zlatica Kušnírová. Tých zastupujú advokáti Daniel Lipšic a Roman Kvasnica.Na predbežnom prejednaní obžaloby bude súd skúmať obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu. V prípade, že zistí závažné procesné chyby, tak môže prokurátorovi obžalobu vrátiť. Tým by sa celá vec dostala späť do prípravného konania. V prípade, že sa tak nestane, súd nariadi termín začiatku hlavného pojednávania.Na predbežnom prejednaní senát môže podľa Trestného poriadku obvineného vypočuť. Súd sa zároveň bude pýtať prokurátora a obvinených, či nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. S tou by museli súhlasiť obe strany, ako aj poškodení.Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú obvinení Marian K., Alena Zs., Miroslav M. a Tomáš Sz. Zoltán A., ktorý mal byť medzičlánkom medzi Alenou Zs. a samotnými vykonávateľmi vraždy, od začiatku s políciou spolupracuje, a tak uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Tú bude posudzovať iný senát ŠTS 30. decembra.Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry je podaná za šesť skutkov. Okrem vraždy Kuciaka a Kušnírovej stojí aj na vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára, ktorého mali zastreliť Miroslav M. a Tomáš Sz. v roku 2016 pri neúspešnom pokuse o lúpež. Ďalšie štyri skutky sa týkajú nedovoleného ozbrojovania.Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Podľa obžaloby si vraždu objednal Marian K. ako pomstu za články, ktoré Kuciak publikoval o jeho ekonomickej trestnej činnosti.Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).