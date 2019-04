Súd podmienečne prepustil exštudentku odsúdenú za pokus o vstup do IS

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vologda 16. apríla (TASR) - Súd v ruskom meste Vologda vyhovel v utorok návrhu na podmienečné prepustenie 23-ročnej Alexandry Ivanovovej, ktorú odsúdili za pokus pridať sa k teroristickej organizácii Islamský štát (IS), informovala agentúra TASS.Dotyčná si po svojom zatknutí v roku 2015 zmenila meno. Predtým sa volala Varvara Karaulovová.Podľa rozhodnutia súdu sa musí Ivanovová raz za mesiac prísť zaregistrovať a nemala by meniť svoj trvalý pobyt. Ak poruší podmienky prepustenia, vráti sa do výkonu trestu.Rozsudok súdu ešte nenadobudol účinnosť, strany majú desať dní na to, aby sa proti nemu odvolali. Ak sa proti rozhodnutiu neodvolajú, Ivanovová bude môcť opustiť trestaneckú kolóniu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu.Súd taktiež uviedol, že dostal list od ruskej ombudsmanky pre ľudské práva Tatiany Moskaľkovovej, ktorá žiadala o prepustenie Ivanovovej.Obhajca Ivanovovej povedal, že jeho klientka nepredstavuje pre spoločnosť žiadne nebezpečenstvo a v plnej miere ľutuje svoje predchádzajúce činy.Prokurátor bol však proti podmienečnému prepusteniu odsúdenej, ktorá podľa nehoIvanovová ale tvrdila, že tri a pol roka, ktoré strávila vo väzení, bolo ťažké obdobie pre ňu i jej blízkych.povedala.Agentúra AP v súvislosti s utorkovým rozhodnutím súdu poznamenala, že do Sýrie a Iraku odcestovalo s cieľom pripojiť sa k IS najmenej 4000 ruských občanov, prevažne z moslimských regiónov. Ivanovová pochádza z Moskvy, z nemoslimskej rodiny zo strednej triedy.Moskovský okresný vojenský súd uznal v decembri 2016 Ivanovovú, bývalú študentku Moskovskej štátnej univerzity, za vinnú z pokusu vstúpiť do IS. Vymeral jej trest odňatia slobody v trestaneckej kolónii v trvaní 4,6 roka.Podľa súdu sa Ivanovová rozhodla vstúpiť do IS s cieľom sabotáže v Sýrii alebo v Európe, a to spáchaním samovražedného bombového útoku.Ivanovová na sociálnej sieti nadviazala kontakt s neidentifikovanou osobou, aby sa stala členkou jednej z buniek IS.Z domova odišla 27. mája 2015 s tým, že ide na univerzitu, už sa však nevrátila. Neskôr sa zistilo, že tajne odletela do Istanbulu.Interpol spustil 2. júna 2015 pátranie a o dva dni neskôr Ivanovovú zadržali v Turecku spolu s ďalšími dvanástimi ruskými občanmi, keď sa pokúsili prekročiť hranice do Sýrie. Úrady predpokladali, že do Turecka prišli s konkrétnym cieľom: dostať sa cez jeho južnú hranicu do Sýrie a pripojiť sa k militantom.Ivanovovú do Ruska vrátili letecky 12. júna. V októbri 2015 ju ruské orgány zatkli pre podozrenie z väzieb na IS a v novembri oficiálne obvinili.