Súd pojednával o zmenkách šesť dní, pokračovať bude v septembri

Pezinok 31. júla (TASR) – Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) prerušil hlavné pojednávanie vo veciach údajného falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti po šiestich dňoch. Pokračovať bude v septembri aj s obžalovaným Marianom K. v Ústave na výkon väzby (ÚVV) Bratislava. Tam súd predvedie aj svedka Petra Tótha.Právny zástupca Markízy Daniel Lipšic tvrdí, že po šiestich dňoch pojednávania sa. Nezaregistroval žiaden relevantný dôkaz, ktorý by podporoval verziu obhajoby. Pavol R. o svedkoch povedal, že o daných zmenkách nevedeli, pretože o nich nemali odkiaľ vedieť.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta predvoláva bývalých riaditeľov a zamestnancov TV Markíza. Na ich výpovediach demonštruje údajnú neexistenciu zmeniek vzhľadom na ich nevedomosť o nich v roku 2000. Medzi svedkami boli bývalí riaditelia televízie Václav Mika a Vladimír Repčík, niekdajšia účtovníčka Markízy Anna Miklošovičová a bývalá finančná riaditeľka Radka Doehring. Nikto z nich o zmenkách v roku 2000 nepočul napriek tomu, že boli vo svojich funkciách zodpovední za finančný stav televízie.Pavol R. tvrdí, že o nich nemali odkiaľ počuť. Nepovažoval za potrebné ich o zmenkách informovať, avšak tvrdil, že tí, ktorí o nich mali vedieť, o nich vedeli. Ani po šiestich pojednávacích dňoch však súdu a novinárom neprezradil, o akých svedkov by malo ísť. Jediným svedkom, na ktorého sa Pavol R. zatiaľ odvoláva, je jeho bývalá manželka Viera Rusková. Tá by mala podľa neho dosvedčiť podpisovanie zmeniek v roku 2000. Súd ju zatiaľ nepredvolal.Na margo toho, že neboli zmenky vedené v účtovníctve Markízy, reagoval Pavol R. tým, že v účtovníctve nebolo vedených veľa vecí. Odvoláva sa na dobu 90. rokov a na to, že sa mnoho vecí „učili za pochodu“. Dodal, že zmienka nebola ani o exekúcii vedenej Gamatexom proti Markíze. Na to riaditeľka právneho oddelenia Markízy Lucia Tandlich uviedla, že sa exekúcia spomína vo výročnej správe amerického majiteľa Markízy CME z roku 1999, čiže rok pred údajným podpisom sporných zmeniek.Ešte na prvom dni pojednávania sa sudca spýtal Pavla R., čo bolo protihodnotou za podpísanie zmeniek Marianovi K. a Štefanovi A. Podľa Pavla R. bolo protihodnotou, že Markíza nepríde o licenciu na vysielanie. Pavol R. tvrdí, že s riešením zmeniek prišiel dnes už nebohý advokát Ernest Valko. Ten bol členom vtedajšej Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie, čo by podľa obhajcu Markízy Lipšica znamenalo jasný konflikt záujmov.Na pojednávaní sa dosiaľ nečítal prepis údajnej komunikácie medzi Marianom K. a jeho spoluobvineným Štefanom A. ani prepis medzi Marianom K. a Norbertom Bödörom. Ten pochádza z trestnej veci vraždy Jána Kuciaka, z mobilného telefónu, ktorým mal Marian K. komunikovať prostredníctvom šifrovanej aplikácie Threema. Dôkazy z tohto prepisu sú podľa Lipšica usvedčujúce a dokazujú existenciu zločineckej skupiny. Jej súčasťou mali byť policajti, prokurátori a sudcovia, z ktorých sú podľa neho mnohí stále vo funkcii.Dôkaz namietala obhajoba s tým, že sa s ním nestihla oboznámiť. No prokurátor Šanta uviedol, že obhajca Marek Para dôkaz k dispozícii má vzhľadom na to, že zastupuje Mariana K. v trestnej veci vraždy Kuciaka, odkiaľ tento dôkaz pochádza.Viacero svedkov zatiaľ na pojednávanie neprišlo. Sú nimi riaditeľ Markízy Matthias Settele, bývalá riaditeľka Zuzana Ťapáková, podnikateľ Milan Fiľo, zástupca CME Frederic Thomas Klinkhammer, niekdajší majiteľ produkčného domu Forza Ján Kováčik, obvinený v kauze Technopol servis Jozef Dučák, niekdajšia spoločníčka v Markíze Silvia Volzová a niekdajší novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.Ten sa podľa vlastných slov zdržiava v zahraničí v obave o svoju bezpečnosť. Súd ho nariadil v stredu na pojednávaní predviesť na 9. septembra. Vtedy sa pojednávanie uskutoční v ÚVV Bratislava aj za prítomnosti Mariana K. Na otázku, či sa dá predviesť svedok zo zahraničia, povedal Lipšic, že sa to nedá, avšak prokurátor Šanta tvrdí, žeObžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora. Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej.