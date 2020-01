Súd pokračoval v procese s gangom sýkorovcov, zaoberal sa vraždou člena gangu takáčovcov

Ochrankár u najvyššieho šéfa

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Výsluchom odsúdeného bývalého člena skupiny sýkorovci Richarda Rakického pokračoval dnes pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici proces s už odsúdeným Róbertom Lališom zvaným Kýbel a ďalšími šiestimi obžalovanými.Na aktuálnom pojednávaní v banskobystrickom Ústave na výkon väzby boli prítomní Ivan Cupper, zvaný Vinco, Juraj Harvan prezývaný Zlatinko a Alojz Kromka, prezývaný Čistič.Lališ hneď po prvom dni pojednávania požiadal o konanie v neprítomnosti, rovnako aj jeho kamarát Martin Bihári, prezývaný Rus. Účasti na procese sa vzdal aj Jozef Roháč, ktorý si doživotný trest odpykáva v Maďarsku.Rakický, prezývaný Riki, uviedol, že pôsobil v skupine ako ochrankár u najvyššieho šéfa, ale aj u jeho podriadených Havasiho, Csongrádyho a Biháriho. Nevedel, kde má skupina sklady zbraní, ktoré podľa jeho informácií boli „čierne“. Podľa obžaloby mali „sýkorky“ na dvoch miestach uložené zbrane, strelivo a výbušniny. Výbušnín bolo 85 kilogramov.K vražde člena konkurenčnej skupiny takáčovcov Róberta Pála došlo v novembri 2003 v Pezinku. Svedok uviedol, že jeho pohyb monitorovali iní a pokyn na likvidáciu dal Lališ.Rakický s ďalším sýkorovcom Jurijom Fejerom boli strelcami a vozidlo viedol Martin Bihári. Ten mal vysielačku a vedel, kedy Pál vyjde z domu. Rakický nepoznal motív vraždy, iba plnil pokyn šéfa. Na Pála strieľali zo samopalov, nevedel však povedať, či dávkami alebo jednotlivo.Pri útoku sýkorovcov na Pála bol zranený aj jeho ochrankár Peter Horváth, ale Rakický nevedel povedať, či na útočníkov strieľal. Pál zahynul na mieste, Horváth prežil s rôznymi zraneniami. K vražde Pála sa Rakický priznal a po dohode s prokurátorom prijal trest dvanásť rokov odňatia slobody.Útočníci pri akcii použili ukradnuté Audi s nepravými evidenčnými číslami, Po čine ušli do katastra osady v okrese Senec, kde sa prezliekli a v Kýblovom aute odišli. Auto použité na vražedný útok poliali benzínom a podpálili.Podľa výpovede sýkorovca Martina Kováča, prezývaného Rybička, vraždu Pála naplánoval Lališ, pretože ho považoval za vysokopostaveného člena konkurenčného gangu „takáčovci“ páchajúceho trestnú činnosť, ktorej ziskové aktivity chcel prevziať.Sedmičke obžalovaných kladie prokurátor za vinu jedenásť skutkov. Ide o založenie a podporovanie zločineckej skupiny, trestné činy vraždy, nedovolené ozbrojovanie, všeobecné ohrozenie a ďalšie trestné činy. Okrem vraždy bossa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba, majú na svedomí aj vraždy predstaviteľov konkurenčných skupín Róberta Pála, Maxima Malkartiho, ale aj vlastného Tibora Bugára a Roháčovho kamaráta Jozefa Hamalu.Obžalovaní sú stíhaní aj za pokus o vraždu dvoch osôb Ruskej federácie a za atentát v bratislavskom obchodnom stredisku Jadran v roku 2004. Cieľom výbuchu bola snaha zlikvidovať Iva Ružiča, ktorého považovali za vplyvného člena konkurenčnej bratislavskej skupiny takáčovcov.Pojednávanie sa koná za sprísnených bezpečnostných opatrení v banskobystrickom ústave na výkon väzby rovnako ako prvý proces s gangom sýkoriek.V ňom iný senát ŠTS poslal na doživotie do väzenia skupinou sýkorovcov šéfa Róberta Lališa, jeho kamaráta Ivana Cuppera a Jozefa Roháča. Ďalší sýkorovec Martin Bihári dostal 23 rokov. Alojzovi Kromkovi, prezývanému Čistič, trest neuložili, pretože už predtým za iné vraždy dostal doživotie.Obžalovaní sú aj sýkorovec Juraj Harvan z Bratislavy a príslušník košického podsvetia Ladislav Badó. Roháč, v Maďarsku odsúdený na doživotie, sa však na aktuálnom pojednávaní so sýkorovcami nezúčastňuje a súhlasil, že sa môže konať bez neho.Proces s Róbertom Lališom a ostatnými obžalovanými pokračuje v stredu 29. januára a vo štvrtok výsluchom ďalších svedkov.