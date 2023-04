Súd ponechal rodičovské práva otcovi ruskej školáčky, ktorá nakreslila protivojnový obrázok

Otca vinili z kritiky armády

Maša je v opatere matky

21.4.2023 (SITA.sk) - Ruský súd zamietol žalobu tamojších úradov na obmedzenie rodičovských práv slobodného otca Alexeja Moskaľova, ktorého odsúdili na dva roky väzenia za diskreditáciu ruskej armády po tom, ako jeho 13-ročná školopovinná dcéra Maša nakreslila protivojnový obrázok.Moskaľovov právnik Vladimir Bilijenko to označil za dôležité morálne víťazstvo. Právna skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatknutia, poďakovala „všetkým ľuďom, ktorí si robili starosti o túto rodinu“.Problémy Moskaľova sa začali po tom, ako niekto nahlásil úradom školskú kresbu jeho dcéry. Dievča nakreslilo ukrajinskú vlajku s nápisom „Sláva Ukrajine“, rakety a ruskú vlajku s frázou „Nie vojne!“Moskaľova následne obvinili z opakovanej kritiky ruskej armády na sociálnych sieťach. Keď sa začalo trestné konanie, jeho dcéru Mašu poslali do detského domova.Päťdesiatštyriročný Moskaľov si nevypočul verdikt súdu v meste Jefremov v Tulskej oblasti, keďže krátko predtým utiekol z domáceho väzenia. O dva dni neskôr ho zadržali v susednom Bielorusku.Tamojšia ľudskoprávna organizácia Viasna uviedla, že ho vydali naspäť do Ruska a miesto jeho pobytu zostáva neznáme.Dievča sa momentálne nachádza v opatere matky Oľgy Sičichinovej. Tá v minulosti opustila Moskaľova i dcéru a založila si ďalšiu rodinu v inej časti Ruska. Začiatkom tohto mesiaca Sičichinová vyzdvihla Mašu v detskom domove a povedala, že sa o ňu postará.Podľa sociálnych pracovníkov v Jefremove má dievča s matkou dobrý vzťah, znova začala chodiť do školy a dôvody žaloby na rodičov tak pominuli.Ľudskoprávna organizácia Memorial, ktorú ruské úrady zakázali, predtým označila Moskaľova za politického väzňa. Spomenutý právnik Bilijenko pre nezávislé spravodajstvo Sotavision povedal, že dievča v jednom liste otcovi napísala: „Ocko, si môj hrdina.“