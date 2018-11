Súd poslal do väzby bývalého pražského imáma obvineného z terorizmu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. novembra (TASR) - Obvodný súd v Prahe poslal v piatok dopoludnia do väzby bývalého pražského imáma Samera Shehadeha obvineného z terorizmu, ktorého zadržali v zahraničí. Shehadeh sa vzdal práva na sťažnosť, preto je súdne rozhodnutie právoplatné. Kriminalisti obvinili tohto muža už vlani spolu s ďalšími dvoma osobami, ktoré sa zrejme stále nachádzajú v cudzine.Islamského duchovného učiteľa, ktorý v minulosti pôsobil v Prahe, zadržali podľa médií policajné špeciálne zložky v Jordánsku, pričom údajne dlhodobo vedeli o jeho pohybe. Do Česka ho eskortovali vo štvrtok.Súd poslal Shehadeha do väzby zo všetkých troch dôvodov, ktoré uvádza trestný poriadok - teda pre obavy z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a prípadného pokračovania v trestnej činnosti.Kriminalisti stíhajú Samera Shehadeha (34), jeho brata Omara (27) a Kristýnu Hudkovú (24) z obce Hořín v stredných Čechách od konca minulého roka pre podozrenie z pôsobenia v teroristickej skupine a z podpory a propagácie terorizmu. Za to všetko hrozí obvineným 15 rokov väzenia.Bratia majú palestínske korene a narodili sa v Prahe. Polícia v texte obvinenia píše, že Hudková prijala meno Fátima a odišla vlani cez Turecko do Sýrie, aby sa stala tzv. džihádistickou nevestou Omara Shehadeha, ktorý bol v Sýrii už skôr. Pred svadbou sa však nikdy nevideli ani sa spolu nerozprávali. Manželia sa údajne pridali k sesterskej organizácii teroristickej siete al-Káida. Bývalý imám cesty údajne schvaľoval a pomáhal s nimi.Česká polícia ani prokuratúra neposkytujú informácie k tomuto prípadu vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. Ak sa prípad dostane na súd, obvinených je možné súdiť aj v neprítomnosti.Bezpečnostné zložky sa na Samera Shehadeha zamerali už skôr pre údajné výhražné správy zasielané moslimom, ktorí sa zúčastnili na kresťanských bohoslužbách. Pokiaľ ide o jeho funkciu imáma, situácia je podľa portálu Novinky.cz zložitejšia, lebo podľa predchádzajúceho vyhlásenia predstaviteľov českých moslimov nikdy nebol duchovným vodcom celej obce - dištancoval sa od neho tiež predseda Ústredných moslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi.Samer Shehadeh študoval islam v Saudskej Arábii. Podľa štvrtkových informácií na Novinkách.cz si ho pražská moslimská komunita po návrate zvolila do čela obce a súčasne sa stal aj imámom pražskej mešity. Po sporoch však pred štyrmi rokmi opustil tento post a po rozkole v domovskej komunite strávil krátky čas i na Slovensku, načo sa opäť vrátil do českej metropoly, z ktorej vlani zmizol ešte pred doručením obvinenia.