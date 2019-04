Súd poslal do väzenia ženu spájanú s pripravovaným útokom v Paríži

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. apríla (TASR) - Jednu z troch žien, ktoré sa v roku 2016 údajne podieľali na príprave bombového útoku blízko katedrály Notre-Dame v Paríži, odsúdili v piatok vo Francúzsku na osem rokov väzenia za predošlé trestné činy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Rozsudok nad 22-ročnou Ines Madaniovou bol vynesený v procese, v ktorom sa mala zodpovedať z toho, že v období od marca 2015 do júna 2016 povzbudzovala budúcich džihádistov, aby vycestovali do Sýrie a zapojili sa do útokov proti Francúzsku. Využívala na to šifrovanú komunikáciu prostredníctvom aplikácie Telegram.Sudkyňa skonštatovala, že obžalovaná sa nechalavplyvným členom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) Oumarom Diawom, známym aj pod menom Abou Barrou. Obhajkyňa zase povedala o svojej klientke, že v tom čase mala iba 18 rokov a bolaMadaniovú a ďalšie dve ženy zadržali v roku 2016 po tom, ako sa údajne pokúsili odpáliť auto s plynovými fľašami blízko katedrály Notre-Dame v centre Paríža. Madaniovú vtedy identifikovali ako dcéru majiteľa tohto vozidla, ktoré našli opustené. Pri zatýkaní zranila policajta nožom a postrelili ju do nohy.Proces s Madaniovou v prípade nevydareného útoku v Paríži sa má začať 23. septembra.