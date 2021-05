Súd poslal za mreže troch členov teroristickej bunky za útoky v Barcelone a Cambrils spred štyroch rokov

Sedieť budú možno 20 rokov

Dodávka vrazila do ľudí

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsky súd vo štvrtok poslal do väzenia troch žijúcich členov islamistickej extrémistickej bunky, ktorá v roku 2017 pri teroristických útokoch v Barcelone a Cambrils zabila 16 ľudí a ďalších 140 zranila.Trojica bola obvinená z vytvorenia časti bunky a pomáhania jej, nie však z priameho vykonania útokov. Proti verdiktu sa možno odvolať.Dvadsaťštyriročného Španiela Mohameda Houliho Chemlala, ktorý pred útokmi prežil explóziu, a 32-ročného Drissa Oukabira pôvodom z Maroka, ktorý sa podieľal na príprave útokov, uznal panel sudcov vinnými z členstva v teroristickej organizácii, výroby výbušnín a v 29 bodoch obžaloby aj masovej deštrukcie s teroristickým úmyslom.Prvý dostal trest odňatia slobody na 53 a pol roka, druhý na 46 rokov. Verdikt však očakáva, že si za mrežami odsedia maximálne 20 rokov.Dvadsaťosemročného Saida Ben Iazzu, narodeného v Maroku, súd uznal vinným z pomoci skupine pri kúpe materiálov na výbušniny. Muž dostal osemročný trest za spoluprácu s teroristickou organizáciou.Sedemnásteho augusta 2017 vrazil muž v dodávke do ľudí na barcelonskej promenáde Las Ramblas, pričom niekoľkých zabil a mnohých zranil. Viacero členov bunky neskôr vykonalo podobný útok v rezorte Cambrils.Útočníci mali so sebou nože a mali oblečené falošné výbušné opasky. K útokom sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát.Zo spomenutej bunky dvaja členovia zomreli pri výbuchu v dome, kde pred útokmi pripravovali výbušniny. Šiestich zastrelila polícia po spomenutých incidentoch s dodávkami v Barcelone a Cambrils.