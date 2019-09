Súd posúdi nárok Šokina na vrátenie funkcie generálneho prokurátora

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 26. septembra (TASR) - Kasačný súd Najvyššieho súdu Ukrajiny posúdi nárok bývalého generálneho prokurátora Viktora Šokina na jeho opätovné dosadenie do funkcie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Interfax-Ukrajina.Súdne konanie je naplánované na 3. októbra. Šokin vo svojej žalobe voči bývalému prezidentovi Petrovi Porošenkovi a parlamentu žiada. Podstatou žaloby jeŠokin pôsobil ako generálny prokurátor Ukrajiny od 10. februára 2015 do 3. apríla 2016. Svoje prepustenie administratívne napadol, ale súd to zamietol.Šokin sa v médiách spomína v súvislosti s vyšetrovaním ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, v predstavenstve ktorej sedel syn bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena. Šokin bol údajne prepustený z funkcie generálneho prokurátora z dôvodu svojho, dodala agentúra Interfax-Ukrajina.Americký časopis The Atlantic na svojej internetovej stránke v článku s názvom "The Biden Doctrine" z 22. augusta 2016 píše, že Joe Biden opísal svoju konverzáciuBiely dom v stredu zverejnil hrubý prepis júlového rozhovoru prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého nabádal k spolupráci pri vyšetrovaní obchodných aktivít bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, súvisiacich s Ukrajinou.Biden je významným politikom Demokratickej strany, ktorý chce kandidovať proti Trumpovi v budúcoročných prezidentských voľbách.Trump čelí podozreniu, že zneužil svoje postavenie a z vnútropolitických dôvodov vyvíjal nátlak na Zelenského. Demokrati tvrdia, že pomocou zahraničnej vlády chcel uškodiť Bidenovi a ovplyvniť tak volebnú kampaň.V súvislosti s týmito obvineniami spustila Demokratická strana prípravy na proces impeachmentu, ktorý má viesť k odvolaniu prezidenta Trumpa z funkcie.