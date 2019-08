Súd povolil lodi so 147 migrantmi vplávať do vôd Talianska

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. augusta (TASR) - Správny súd v Ríme rozhodol, že loď španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms so 147 migrantmi na palube môže vplávať do talianskych teritoriálnych vôd z dôvodu stavu núdze na jej palube. Informovala o tom v stredu agentúra ANSA.Loď Open Arms strávila v oblasti Stredozemného mora takmer dva týždne. Súd pri rozhodovaní bral do úvahy názory odborníkov z oblasti medicíny a psychológieTalianske ministerstvo vnútra uviedlo, že sa voči rozhodnutiu súdu odvolá, napísala agentúra AP.Taliansko a Malta humanitárnym organizáciám opakovane odmietli povoliť, aby zachránených priviezli do miestnych prístavov. Obe krajiny trvajú na tom, že ostatné členské krajiny EÚ musia najskôr súhlasiť s prevzatím migrantov na palubách lodí.