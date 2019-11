Súd presunul termín pojednávania vo veci S. Klaus-Volzovej

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Okresný súd (OS) Bratislava II presunul termín pojednávania vo veci pripravovanej vraždy niekdajšej spoločníčky v TV Markíza Sylvie Klaus-Volzovej, z ktorej je obžalovaný bývalý riaditeľ televízie Pavol R. TASR o tom informoval hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.Pojednávanie, ktoré prebieha v Ústave na výkon väzby Bratislava, tak nebude 13. decembra ale 24. januára 2020 na základe pokynu súdu. Dôvodom sú podľa Adamčiaka zdravotné dôvody na strane predsedu senátu.V kauze okrem Pavla R. figurujú aj ďalší traja spoluobžalovaní, a to na doživotný trest odňatia slobody odsúdený bos skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho komplic Miloš K.Prvé pojednávanie sa vo veci začalo v máji tohto roka. Kýbel účasť na príprave vraždy, rovnako ako Pavol R., poprel. Mikuláš Č. a Miloš K. sa k činu priznali.Polícia začala prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Č. Práve on mal vypovedať, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských.Pavol R. je tiež obžalovaný v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti.