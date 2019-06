Súd priznal Saakašvilimu právo kandidovať vo voľbách na Ukrajine

Na archívnej snímke Michail Saakašvili. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 21. júna (TASR) - Súd v Kyjeve v piatok rozhodol, že gruzínsky exprezident a bývalý gubernátor Odeskej oblasti Michail Saakašvili sa môže zaregistrovať ako kandidát v predčasných voľbách do ukrajinského parlamentu. Voľby sa uskutočnia 21. júla.reagoval Saakašvili v piatok na sociálnej sieti Facebook, pričom zverejnil aj videozáznam, ako sudca číta toto súdne rozhodnutie.Po zmene vlády na Ukrajine v roku 2014 dostal Saakašvili pozvanie od medzičasom už bývalého prezidenta Petra Porošenka, aby pomohol s reformami a bojom proti korupcii.Porošenko následne udelil Saakašvilimu ukrajinské občianstvo a vymenoval ho za gubernátora Odeskej oblasti.Saakašvili sa však krátko na to dostal do sporov s predstaviteľmi kyjevskej vlády. V dôsledku toho ho Porošenko v máji 2017 zbavil občianstva a vo februári 2018 bol Saakašvili vyhostený z Ukrajiny.Ukrajinské občianstvo Saakašvilimu v máji tohto roku prinavrátil nový prezident Volodymyr Zelenskyj.Saakašvili je momentálne na Ukrajine, kde sa vo voľbách chce uchádzať o priazeň voličov ako líder strany Hnutie nových síl.Agentúra TASS v súvislosti so Saakašviliho kandidatúrou pripomenula, že podľa ukrajinských zákonov podmienkou pre účasť kandidáta vo voľbách do Najvyššej rady je, že musí posledných päť rokov žiť na Ukrajine. Saakašvili sa preto obrátil na súd, aby rozhodol, či túto podmienku spĺňa.