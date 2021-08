Súd rozhoduje o väzbe pre štvoricu obvinených v kauze Mýtnik III, prokurátor sa obáva ovplyvňovania svedkov

Obvineniu čelí osem osôb

Niektorí spolupracujú s políciou

Čech dostal aj peňažný trest

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Policajné eskorty v sobotu priviezli na Špecializovaný trestný súd do Pezinka štvoricu obvinených v kauze známej ako Mýtnik III. Sudca pre prípravné konanie má totiž v sobotu na návrh prokurátora rozhodnúť o ich väzobnom stíhaní.Rozhodovanie sa má týkať bývalého štátneho tajomníka rezortu financií Radka Kuruca , bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Čecha , riaditeľky odboru právnych služieb finančnej správy Denisy Ž. a bývalej riaditeľky odboru verejného obstarávania finančnej správy Kornélie Č.Dôvodom návrhu na väzbu je podľa prokuratúry obava z možného ovplyvňovania svedkov.V kauze Mýtnik III vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) celkovo vzniesol obvinenie voči ôsmim osobám. Obvinenia sa týkajú korupčnej trestnej činnosti, ktorá bola spáchaná štyrmi rôznymi skutkami.Voči dvom osobám vzniesli obvinenie pre trestný čin podplácania, voči ďalším šiestim pre trestný čin prijímania úplatku. Medzi obvinenými je aj podnikateľ Miroslav Výboh , ktorý je v zahraničí a bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová , ktorá sa priznala k trestnej činnosti a bola prepustená z policajného zadržania. Predchodca Lenky Wittenbergerovej František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba spolupracujú s políciou.Daniela Čecha pôvodne zadržali ešte v rámci policajnej akcie Judáš . Sudca Špecializovaného trestného súdu v jeho prípade v apríli tohto roku schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a obvineným.Bývalý viceprezident finančnej správy totiž čelil obvineniu z prijímania úplatku. Súd uznal obvineného za vinného za to, že prevzal úplatok v celkovej výške 14-tisíc eur, čím spáchal zločin prijímania úplatku.Odsúdili ho na trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na štyri roky s probačným dohľadom. Súd vymeral Danielovi Čechovi aj peňažný trest vo výške 30-tisíc eur, ktorý, ak by nebol zaplatený, tak si obvinený odpyká náhradný trest vo výmere jedného roka.