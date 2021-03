Súd rozhoduje o vzatí Pčolinského do väzby, údajne dostal list o svojej pripravovanej diskreditácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský tvrdil, že pred svojim zadržaním objavil anonymný list o pripravovanej diskreditácii voči jeho osobe. Ako ďalej uvádza portál Aktuality.sk , uviedol to pred súdom pri rozhodovaní o jeho vzatí do väzby. V liste boli podľa Vladimíra Pčolinského uvedené aj ďalšie mediálne známe osoby a ich prepojenia na rôzne kauzy.Portál pripomína, že bývalý šéf SIS čelí obvineniu, že za polovicu úplatku vo výške 40-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie podnikateľa Zoroslava Kollára. „Spomínané peniaze si mal rovným dielom rozdeliť so svojim vtedajším prvým námestníkom Borisom Beňom, ktorý je obvinený už od vlaňajšej akcia "Judáš" akcie Judáš a začal spolupracovať s políciou. V prípade vypovedá nielen Boris Beňa, ale aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó ,” uvádza portál.Ako dôvody väzobného stíhania Vladimira Pčolinský nakoniec súd skonštatoval obavy z marenia vyšetrovania a pokračovania v trestnej činnosti. „Pokiaľ ide o dôvody kolúznej väzby, sudca sa oprel o výpovede svedkov. Boris Beňa totiž policajtom povedal, ako sa s ním Vladimír Pčolinský snažil dohodnúť na vhodnej výpovedi,” píše portál.Sudca podľa portálu akceptoval aj argument prokurátora, že obvinený vopred disponoval informáciou, že sa ním zaoberá polícia a iniciatívne zisťoval informácie ku skutočnostiam, ktoré môžu viesť k jeho trestnému stíhaniu. „Pred zadržaním ho totiž malo strážiť viac ako 20 príslušníkov SIS. Ktosi sa zaujímal aj o policajného operatívca, ktorý ho deň pred zatknutím monitoroval,” dodal portál.