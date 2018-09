Súd s Ukrajincami za podplácanie futbalového zápasu bude v októbri

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa bude v druhej polovici októbra zaoberať šiestimi Ukrajincami, ktorí sa mali snažiť korupčne podplatiť futbalový zápas 2. slovenskej ligy.uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v pondelok 24. septembra na ŠTS v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste so šiestimi Ukrajincami v korupčnej kauze, ktorá sa mala týkať nemenovaného futbalového zápasu." uviedla 25. septembra pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Oslovená osoba na sprostredkovanie vystupovala v postavení svedka-agenta. Pokiaľ by ŠTS dohodu schválil, bola by právoplatná a nebolo možné sa proti nej odvolať.