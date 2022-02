Súd sa bude vraždou novinára Kuciaka zaoberať koncom februára, prejedná obžalobu proti Kočnerovi a Zsuzsovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd začne opätovne riešiť prípad vraždy novinára Jána Kuciaka 28. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Súd sa v tomto prípade konkrétne bude zaoberať obžalobou proti podnikateľovi Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej, keďže zvyšní obžalovaní, ktorí v kauze figurovali, sú už právoplatne odsúdení.Zároveň by sa v rovnakom procese mali riešiť prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. V tejto veci čelia obžalobe okrem Kočnera a Zsuzsovej aj Tomáš Szabó, Dušan Kracina a bosniansky občan Darko Dragičov.Najvyšší súd SR v júni 2021 zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vraždy Petra Molnára. Senát zároveň vrátil konanie do Pezinka na ŠT, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Kočnerovi a Zsuzsovej.Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení Kočnera a Zsuzsovej v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol.