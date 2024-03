Súd sa začal opäť zaoberať vraždou českej podnikateľky, obvinení sú dvaja Slováci

Na úteku bol štyri mesiace

Obhajoba spochybňuje výpoveď

22.3.2024 (SITA.sk) - V kauze vraždy českej podnikateľky Jany Svobodovej, z ktorej sú obžalovaní dvaja Slováci, začal v piatok Okresný súd v Trnave pojednávať odznova.Dôvodom je zmena predsedu senátu, po ktorej obžalovaní nedali súhlas na pokračovanie pôvodného procesu. Marek P. z Piešťan a Ľubomír B. z Ostrova pri Piešťanoch si tak opäť vypočuli obžalobu z vraždy a lúpeže z júla 2015.Ľubomír B. sa stal známym v roku 2016, keď sa mu podarilo utiecť z pracoviska Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, na úteku bol štyri mesiace. Na pojednávanie do Trnavy ho v piatok priviedli nielen s putami na rukách, ale aj s reťazami na nohách.Podľa obžaloby Marek P. a Ľubomír B. v júli 2015 na Argentínskej ulici v Prahe prepadli Janu Svobodovú a keď bola v bezvedomí, naložili ju do jej auta Ford Kuga. Ich zámerom bolo získať auto, aby sa mohli dostať na Slovensko.Keď sa počas jazdy v smere na Brno začala Svobodová preberať, dohodli sa, že ju usmrtia. Spoločne ju uškrtili bezpečnostným pásom vozidla a jej tela sa zbavili na doposiaľ nezistenom mieste, pravdepodobne v lokalite Antonínov Dol pri meste Jihlava.Polícia na Slovensku sa začala prípadom zaoberať až po oznámení kľúčového svedka, ktorému údajní páchatelia o záležitosti porozprávali.Obhajoba jeho výpoveď spochybňuje a dáva ju do súvislosti s podmienečným prepustením toho svedka z výkonu trestu odňatia slobody. Obaja obžalovaní svoju vinu v tomto prípade odmietajú. V prípade dokázania viny im hrozí dlhoročný pobyt za mrežami.Na hlavnom pojednávaní sa dnes čítali výpovede svedkov z predchádzajúcich pojednávaní, prvé sa konalo ešte v novembri 2021. Súd po prečítaní viacerých výpovedí pojednávanie odročil na 5. apríla.