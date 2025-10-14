|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 14.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2025
Súd „travičke zo Šiah“ výrazne zmiernil trest, dôchodkyňa si namiesto 25 rokov odsedí menej
Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová, pôvodne odsúdená na 25 rokov väzenia, si nakoniec odsedí trest v dĺžke dva a pol roka. Ako pre agentúru ...
Zdieľať
14.10.2025 (SITA.sk) - Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová, pôvodne odsúdená na 25 rokov väzenia, si nakoniec odsedí trest v dĺžke dva a pol roka. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová, ten na utorkovom verejnom zasadnutí zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021 a sám rozhodol tak, že obžalovanú uznal za vinnú z pokračovacieho prečinu podvodu a pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.
Trest si dôchodkyňa odsedí v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Takisto má podľa rozsudku spolu deviatim osobám uhradiť finančné čiastky v rozsahu od 1 400 eur do 22 400 eur. Utorkové rozhodnutie NS SR, ktorý zároveň zamietol odvolanie prokurátora, je právoplatné.
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v januári tohto roku zrušil na základe dovolania trest 25 rokov väzenia pre dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah, odsúdenú pre úkladné vraždy v štádiu pokusu a za podvody. Dovolací súd totiž dospel k záveru, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR z novembra 2022 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinenej.
Súd preto predmetný rozsudok zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušované rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Dovolací súd zároveň odvolaciemu súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Obžalovaná sa zároveň z výkonu trestu dostala na slobodu.
Odvolací senát Najvyššieho súdu SR ešte v novembri 2022 potvrdil pre vtedy 70-ročnú dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Rovnaký verdikt vyniesol už v septembri 2021 Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý dôchodkyňu uznal za vinnú z úkladných vrážd v štádiu pokusu, a tiež za podvody.
Najvyšší súd SR predmetný rozsudok čiastočne zrušil, vyniesol však rovnaký verdikt. Odvolací súd zároveň v novembri 2022 zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý pre dôchodkyňu žiadal doživotie. Gyönyörovú vtedy z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní si odsúdená dôchodkyňa od viacerých osôb v období rokov 2010 až 2015 požičiavala peniaze. Keď Jana K., Zdenka U. a Klaudia Š. žiadali financie naspäť, Terézia Gyönyörová sa ich pokúsila otráviť látkou atropín, ktorú primiešala do nápojov. Ženy následne skončili v nemocnici. Gyönyörová počas procesu vinu popierala. Tvrdila, že poškodené sa voči nej spikli.
Zdroj: SITA.sk - Súd „travičke zo Šiah“ výrazne zmiernil trest, dôchodkyňa si namiesto 25 rokov odsedí menej © SITA Všetky práva vyhradené.
Trest si dôchodkyňa odsedí v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Takisto má podľa rozsudku spolu deviatim osobám uhradiť finančné čiastky v rozsahu od 1 400 eur do 22 400 eur. Utorkové rozhodnutie NS SR, ktorý zároveň zamietol odvolanie prokurátora, je právoplatné.
Zrušenie trestu 25 rokov väzenia
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v januári tohto roku zrušil na základe dovolania trest 25 rokov väzenia pre dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah, odsúdenú pre úkladné vraždy v štádiu pokusu a za podvody. Dovolací súd totiž dospel k záveru, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR z novembra 2022 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinenej.
Súd preto predmetný rozsudok zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušované rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Dovolací súd zároveň odvolaciemu súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Obžalovaná sa zároveň z výkonu trestu dostala na slobodu.
Pokusy o vraždy pomocou atropínu
Odvolací senát Najvyššieho súdu SR ešte v novembri 2022 potvrdil pre vtedy 70-ročnú dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Rovnaký verdikt vyniesol už v septembri 2021 Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý dôchodkyňu uznal za vinnú z úkladných vrážd v štádiu pokusu, a tiež za podvody.
Najvyšší súd SR predmetný rozsudok čiastočne zrušil, vyniesol však rovnaký verdikt. Odvolací súd zároveň v novembri 2022 zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý pre dôchodkyňu žiadal doživotie. Gyönyörovú vtedy z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní si odsúdená dôchodkyňa od viacerých osôb v období rokov 2010 až 2015 požičiavala peniaze. Keď Jana K., Zdenka U. a Klaudia Š. žiadali financie naspäť, Terézia Gyönyörová sa ich pokúsila otráviť látkou atropín, ktorú primiešala do nápojov. Ženy následne skončili v nemocnici. Gyönyörová počas procesu vinu popierala. Tvrdila, že poškodené sa voči nej spikli.
Zdroj: SITA.sk - Súd „travičke zo Šiah“ výrazne zmiernil trest, dôchodkyňa si namiesto 25 rokov odsedí menej © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Macedónsko podľa Pellegriniho patrí do Európskej únie, prispelo by k rozvoju aj garancii bezpečnosti – VIDEO
Macedónsko podľa Pellegriniho patrí do Európskej únie, prispelo by k rozvoju aj garancii bezpečnosti – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ruské delostrelectvo a drony na Ukrajine zaútočili na konvoj OSN s humanitárnou pomocou
Ruské delostrelectvo a drony na Ukrajine zaútočili na konvoj OSN s humanitárnou pomocou