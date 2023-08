Súd ukončil dokazovanie v kauze falošného lekára z domova sociálnych služieb, navrhol deväťročný trest

aktualizované 15. augusta, 10:23



Svojvoľne ordinoval lieky a zapríčinil smrť

Bratislavské zariadenie pre seniorov

Obžalovaný vystupoval ako lekár

15.8.2023 (SITA.sk) -Mestský súd Bratislava I v utorok ukončil dokazovanie vo veci údajného falošného lekára zo zariadenia sociálnych služieb Iris a vyzval procesné strany na prednes záverečných rečí.Ako uviedol prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave, vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že obžalovaný Ivan B. o sebe tvrdil, že je sekundárky paliatívny lekár alebo psychiater.V tejto súvislosti klientom svojvoľne ordinoval lieky, na ktoré neexistovali žiadne zdravotné indikácie. To minimálne v troch prípadoch viedlo k ich úmrtiu. V tejto súvislosti navrhol prokurátor obžalovanému uložiť trest deväť rokov väzenia v zariadení s minimálnym stupňom stráženia."Je nepochybné, že sa skutky stali," povedal prokurátor s tým, že rovnako bola preukázaná vina Ivana B. "Sám podával infúzie, pichal injekcie, skúšal zavádzať kanyly," uviedol prokurátor s tým, že obžalovaný tak robil napriek tomu, že mal diagnostikovaný vírus HIV. Takisto podával pacientom rôzne lieky, predovšetkým utlmujúce a svojvoľne ich menil.Lieky Ivan B. podľa prokurátora nariaďoval podávať aj obžalovanej Vanesse P., ktorá pôvodne do zariadenia nastúpila ako upratovačka. "V zariadení sa opakovane užívali drogy a alkohol," doplnil prokurátor s tým, že Ivan B. si do zariadenia vodil aj sexuálnych partnerov.Pokiaľ ide o Vanessu P., vzhľadom na priznanie viny a to, že konala podľa pokynov Ivana B., jej prokurátor navrhol trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu piatich rokov.Kauza sa týka bratislavského zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby s názvom Nezisková organizácia Iris. Podľa obžaloby Ivan B. a opatrovateľka Vanessa P. napriek tomu, že na to nemali kvalifikáciu, podávali v rokoch 2016 až 2018 klientom zariadenia rôzne druhy liekov. To viedlo k ohrozeniu ich zdravia. V niektorých prípadoch existuje podozrenie, že seniori v dôsledku podania liekov zomreli.Dvojicu zadržala polícia v lete 2018. Ivan B. bol pôvodne stíhaný väzobne, v roku 2020 ho však pre prieťahy prepustili. Vanessa P. pred súdom v ešte v roku 2019 priznala vinu, Ivan B., naopak, tvrdenia obžaloby odmietal.Vanessa P. však vypovedala, že lieky sa v zariadení podávali klientom práve na pokyny Ivana B. On sám podľa nej podával lieky aj infúzie. To, že obžalovaný vystupoval ako lekár, uviedli pre médiá aj príbuzní seniorov zo zariadenia.Ivan B. bol obžalovaný aj z toho, že napriek tomu, že mal potvrdenú diagnózu HIV, vyhľadával nechránený pohlavný styk s viacerými osobami mužského pohlavia. On však tvrdí, že svojim partnerom o svojom stave povedal s tým, že nie je prenášačom vírusu.