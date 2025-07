Súd ukončil dokazovanie v starej kauze vraždy dôchodcov, prokurátor navrhol strednú výšku trestu

Pochybnosti

Dlhoročné konanie





Ešte v máji 2016 v tomto prípade vtedajší Okresný súd Bratislava I poslal Máriusa M. do väzenia na 20 rokov. Lukáša T., v čase spáchania skutku maloletého, spod obžaloby oslobodil. V jeho prípade sa totiž stotožnil s tvrdením obhajoby, že neexistuje žiaden priamy ani nepriamy dôkaz o jeho prítomnosti na mieste činu, pričom kľúčového svedka obžaloby označila obhajoba za zaujatého. Odvolací Krajský súd v Bratislave však v septembri 2017 verdikt odsudzujúcej časti zrušil, mimo iného pre jeho predčasnosť.



Brutálna vražda dvoch bratov dôchodcov sa stala vo Vinosadoch koncom marca 2010. Policajti obvinili z vraždy a porušovania domovej slobody vtedy len 17-ročného Lukáša T. a o dva roky staršieho Máriusa M. Dvojica podľa žalobcov vnikla do rodinného domu na Modranskej ulici, kde zabili 99-ročného muža z USA a jeho 83-ročného brata.



Obaja zomreli na následky úderov tupými podlhovastými predmetmi a na následky bodnorezných zranení. Tínedžeri sa podľa obžaloby pokúsili v dome zabiť aj 80-ročnú dôchodkyňu, manželku mladšieho zo zavraždených. Spôsobili jej päť bodných rán do chrbta a dve bodné rany do hrude, žena však útok prežila.





17.7.2025 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I vo štvrtok ukončil dokazovanie v starej kauze dvojnásobnej vraždy dôchodcov v obci Vinosady v okrese Pezinok z roku 2010. Prokurátor v tejto súvislosti vo svojej záverečnej reči navrhol obžalovanému Máriusovi M. trest v strede trestnej sadzby za trestný čin vraždy dvoch osôb, ktorá predstavuje 20 až 25 rokov väzenia.Dokazovanie totiž podľa neho preukázalo, že skutok spáchal obžalovaný. „Jednalo sa o brutálny a bezohľadný čin jasne motivovaný zištnosťou,“ vyhlásil prokurátor. Poukázal pritom aj na predchádzajúce odsúdenia obžalovaného za lúpeže.Naopak, obhajca obžalovaného skonštatoval, že tvrdenie o vine Máriusa M. nie je možné konštatovať bez pochybností. Spomenul pritom zásadu „v prípade pochybností v prospech obžalovaného“ a navrhol jeho oslobodenie, nakoľko nebolo dokázané, že spáchal predmetný skutok. Samotný obžalovaný poukázal napríklad na právoplatné oslobodenie jeho údajného komplica Lukáša T.„Skutoční páchatelia spravodlivosti dodnes unikajú,“ skonštatoval Márius M. v záverečnej reči.Súd pritom musel vo veci po zrušení pôvodného rozsudku odvolacím súdom nanovo vykonávať dokazovanie, keďže obžalovaný Márius M. nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu. Obžalovaný ako v pôvodnom konaní naďalej trvá na svojej nevine. Ešte vo februári 2024 zdôraznil, že konanie voči nemu trvá už 14 rokov. Ústavný súd pritom v jeho prípade konštatoval prieťahy v konaní. Obžalovaný tiež pripomenul, že poškodená, ktorá vo veci vypovedala v prípravnom konaní, ho nespoznala a páchateľov opísala inak.„Prešiel som polygrafom, detektorom lži,“ vyhlásil obžalovaný vo februári minulého roku s tým, že nemá problém to urobiť znovu. „S týmto prípadom nemám nič spoločné,“ doplnil Márius M.