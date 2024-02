Súd v Holandsku zakázal vláde export dielcov pre stíhačky do Izraela, obáva sa porušenia medzinárodného práva

USA si ich dovezú odinakiaľ

Rozhodnutie zvrátil súd v Haagu

12.2.2024 (SITA.sk) - Holandský súd v pondelok nariadil vláde, aby zastavila export dielcov do stíhačiek F-35 do Izraela. Sudcovia dospeli k záveru, že je to jasné porušenie medzinárodného práva.Trojica ľudskoprávnych organizácií sa v decembri obrátila na súd s tým, že by úrady mali prehodnotiť exportnú licenciu na dané dielce vzhľadom na izraelskú vojenskú operáciu v Pásme Gazy Argumentovali pritom, že dodávka dielcov pre lietadlá zo skladu v meste Woensdrecht robí Holandsko spoluvinníkom na možných vojnových zločinoch spáchaných Izraelom vo vojne s palestínskym militantným hnutím Hamas Vládni právnici kontrovali s tým, že zakázanie exportu z Holandska nemá zmysel, keďže ich USA budú dovážať odinakiaľ.Súd nižšej inštancie sa v januári postavil na stranu vlády. Jeho rozhodnutie však v pondelok zvrátil odvolací súd v Haagu. Ten dal vláde sedem dní na zastavenie exportu. Aj voči tomuto rozhodnutiu sa dá odvolať.„Je nepopierateľné, že existuje jasné riziko, že vyvezené dielce F-35 sa použijú na vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva," povedal sudca Bas Boele pri čítaní rozsudku.