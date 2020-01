Súd v kauze zmenky: Pokračovať by malo znalecké dokazovanie (foto)

Občianskoprávne konanie

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch.



Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani Kočnerovej spoločnosti, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000.



Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Zmenky vraj boli súčasťou urovnania sporu

Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie.



S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave.



Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.



27.1.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok pokračuje na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pojednávanie v kauze údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur. Súd by sa mal opäť venovať znaleckému dokazovaniu.Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a Pavol Rusko, bývalý riaditeľ televízie Markíza. Kočner je ten, kto požadoval vyplatenie zmeniek.Tie mali byť podľa tvrdenia obžalovaných vystavené v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol R. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaná v druhom rade. Tá pravosť zmeniek dlhodobo spochybňuje.Na poslednom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo začiatkom januára pred súdom, vypovedala znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Adriana Jabconová.Tá v rámci svojho znaleckého posudku skonštatovala. že v prípade predmetných zmeniek nebolo možné skúmaním zistiť ich presný vek, keďže väčšina metód sa využíva len v čase do jedného až dvoch rokov od podpisu dokumentu.Tiež uviedla, že tri zmenky, ktoré jej boli predložené na skúmanie, nepreukazovali znaky pozmeňovania alebo falšovania.Ďalší dvaja predvolaní znalci sa na pojednávanie nedostavili. V prípade jedného z nich, obhajobou navrhnutého Američana Gerlada LaPorteho, dôvodom bolo, že ho kontaktovalo americké ministerstvo financií s tým, že za účelom výpovede pred slovenským súdom musí mať ich povolenie (licenciu).Obžalovaný Kočner a niekoľko jeho firiem je totiž zaradených na americký sankčný zoznam. Samotný znalec bol podľa advokáta obžalovaného Mareka Paru pôvodne presvedčený, že môže prísť vypovedať. Postup amerických orgánov preto označil za „zásahy do nezávislého súdneho konania“. Sankčný zoznam na základe tzv. Magnitského zákona postihuje osoby, ktoré sú podľa americkej vlády zodpovedné za nezákonné aktivity.LaPorteho posudok sa z tohto dôvodu pred súdom prečítal. V posudku znalec konštatuje, že vek atramentu na dokumentoch je možné určiť iba do dvoch rokov od ich podpisu. Z neznámych dôvodov sa na pojednávanie nedostavil ani český znalec Milan Nouzovský.Advokáti obžalovaných v tejto súvislosti povedal, že môžu zabezpečiť jeho prítomnosť na nasledujúcom pojednávaní. Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian K. požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000.