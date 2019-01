Súd v Kyjeve začne vo štvrtok s vynášaním verdiktu nad Janukovyčom

Na archívnej snímke Viktor Janukovyč. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Kyjev 23. januára (TASR) - Obolonský okresný súd v Kyjeve začne vo štvrtok 24. januára s vynášaním verdiktu v prípade bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, obžalovaného okrem iného z vlastizrady. Súd zasadne o 9.00 h miestneho času (8.00 h SEČ). Informovala o tom v stredu agentúra UNIAN s odvolaním sa oznámenie súdu.Ukrajinská prokuratúra žiada 15 rokov väzenia pre Janukovyča, ktorého obžalovala z vlastizrady, narušenia zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, napomáhania ruskej agresii a vedenia agresívnej vojny.Podľa agentúry Ukrinform je jedným z hlavných dôkazov v tomto prípade list z roku 2014, v ktorom Janukovyč požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina o vyslanie ruských vojsk na Ukrajinu.Súdny proces s ukrajinským exprezidentom sa začal v máji 2017. Janukovyč, ktorý po svojom zosadení utiekol do Ruska, odkázal, že sa nebude zúčastňovať na procese s, a obvinil tribunál zo zaujatosti.Len do 5. decembra 2018 sa v prípade konalo 89 súdnych pojednávaní. Janukovyč bol opakovane predvolávaný na súd, aby predniesol svoje záverečné vyhlásenie, čo neurobil a odmietol aj videokonferenciu.Janukovyč bol zosadený vo februári 2014 počas masových protestov, ktoré sa konali na protest proti rozhodnutiu jeho vlády odmietnuť uzavrieť asociačnú dohodu s EÚ a orientovať sa viac na Rusko. Demonštrácie prerástli do násilností s použitím strelných zbraní, ktoré si vyžiadali viac ako 100 obetí z radov demonštrantov.Po Janukovyčovom úteku Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym a začalo podporovať proruských separatistov na východe Ukrajiny; tamojší konflikt si odvtedy vyžiadal už vyše 10.000 mŕtvych.V rozhovore pre BBC v júni 2015 Janukovyč vyhlásil, že k anektovaniu Krymského polostrova Ruskom by nedošlo, keby sa na Ukrajine neuskutočnil prevrat. Tvrdil tiež, že nijaký rozkaz na paľbu do demonštrantov nevydal, ale priznal, že poriadkové sily mali právo použiť proti demonštrantom zbrane.Janukovyč v novembri 2016 potvrdil, že v roku 2014 požiadal Putina o vyslanie ruských vojsk na Ukrajinu. Janukovyč na tlačovej konferencii v ruskom meste Rostov nad Donom uviedol, že list adresovaný Putinovi skutočne existuje.reagoval Janukovyč na otázku novinára z agentúry UNIAN, ktorý sa ho pýtal, či požiadal Moskvu o vyslanie vojakov na Ukrajinu tak, ako to tvrdil ruský veľvyslanec pri OSN Vitalij Čurkin.Janukovyč ale dodal, že jeho žiadosť. Putina požiadal o armádu preto, lebo chcelČurkin na mimoriadnej schôdzke Bezpečnostnej rady OSN 4. marca 2014 oznámil, že Putin dostal od Janukovyča list so žiadosťou o vyslanie ruskej armády v záujme. List má dátum 1. marca 2014.Rada federácie - horná komora ruského parlamentu - 1. marca 2014 jednomyseľne rozhodla o poverení Putina použiť armádu na Ukrajine. Neskôr bolo toto rozhodnutie odvolané.