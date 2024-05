Súd v Poľsku odobral imunitu sudcovi, ktorý prebehol do Bieloruska. Podľa premiéra Tuska ide o vlastizradu

Zbavili ho imunity

Podľa premiéra Tuska ide o vlastizradu

9.5.2024 (SITA.sk) - Disciplinárny súd v Poľsku vo štvrtok odobral imunitu sudcovi, ktorý prebehol do susedného autokratického Bieloruska. Otvoril tak cestu pre medzinárodný zatykač na Tomasza Szmydta na základe obvinení zo špionáže.Poľská prokuratúra a špeciálne služby tento týždeň spustili vyšetrovanie po tom, čo bieloruské médiá informovali, že Szmydt prišiel do krajiny a požiadal o ochranu. Novinárom v bieloruskom Minsku povedal, že bol nútený opustiť Poľsko pre nezhody so súčasnými úradmi.Politici v Poľsku, členskom štáte Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie , sa okamžite zaviazali, že podniknú kroky na to, aby mu odobrali imunitu, odvolali ho z postu a aby sa postavil pred súd.Minister spravodlivosti Adam Bodnar vysvetlil, že zbavenie imunity umožňuje vydanie medzinárodného zatykača na Szmydta prostredníctvom Interpolu . Aj keď by Bielorusko zatykač ignorovalo, tak by mal Szmydt obmedzenú možnosť cestovať.Námestník ministra spravodlivosti Arkadiusz Myrcha vo štvrtok v parlamente povedal, že je potrebné zodpovedať na otázky o rýchlom kariérnom raste Szmydta za bývalej vlády a prečo mal prístup k citlivým informáciám.Premiér Donald Tusk zase obvinil niekdajšiu vládnu stranu Právo a spravodlivosť z toho, že má väzby na spravodajské služby v Rusku a Bielorusku. Rozsah údajných väzieb bude podľa neho skúmať špeciálny parlamentný výbor. Tusk povedal, že Szmydtov prípad je len malou časťou týchto údajných väzieb. Už skôr povedal, že prebehnutie sudcu do Bieloruska je vlastizrada.Szmydt sa neslávne preslávil v roku 2019, keď sa zapojil do online ohováracej kampane proti sudcom, ktorí kritizujú zmeny v súdnictve vykonané vtedajšou vládnou stranou.