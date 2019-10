Súd v Skalici vydal rozsudok v prípade utopených šteniat

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skalica 1. októbra (TASR) – Okresný súd Skalica uznal v pondelok (30. 9.) vinnými z prečinu týrania zvierat spolupáchateľstvom muža a ženu, ktorí mali počas služby v holíčskej mestskej polícii utopiť v žumpe šteniatka. Rozsudok nie je právoplatný. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.Súd im uložil trest odňatia slobody vo výmere 16 mesiacov s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou v trvaní dva roky.uviedla Kondákorová.Týrania sa obžalovaní mali dopustiť 26. augusta 2016 v Holíči ako príslušníci mestskej polície. Päť asi trojmesačných šteniat mali počas nočnej služby zaživa nahádzať do odľahlej žumpy za mestom, kde sa utopili. V prvom neverejnom rozhodovaní sudcu boli obžalovaní uznaní vinnými trestným rozkazom a boli odsúdení na peňažný trest, voči ktorému podali odpor.Prípad sleduje aj iniciatíva Zvierací ombudsman.uviedla Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová. Myslí si, že pôvodné uloženie výlučne peňažného trestu vo výške niekoľko sto eur mohlo byť v rozpore so zákonom.