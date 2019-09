Súd vo Frankfurte začal konanie na ochranu majetku aerolínií Condor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 26. septembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Condor, ktorej vlastníkom je skrachovaná britská cestovná kancelária Thomas Cook, vo štvrtok oznámila, že súd vo Frankfurte nad Mohanom začal konanie, ktoré by malo ochrániť majetok aerolínií a umožniť ich reštrukturalizáciu. Ide o opatrenie, ktoré slúži na zabránenie odlevu majetku a financií do skrachovanej materskej spoločnosti Thomas Cook.Najstaršia cestovná kancelária na svete Thomas Cook oznámila bankrot v pondelok 23. septembra po tom, ako nedokázala presvedčiť britskú vládu ani súkromných veriteľov, aby jej poskytli peniaze na záchranu. Bankrot firmy Thomas Cook zasiahol aj jej divízie, ktoré následne začali zápasiť o udržanie sa nad vodou.Nemecká spolková vláda a vláda spolkovej krajiny Hesensko v utorok (24. 9.) uviedli, že aerolíniám Condor poskytnú preklenovací úver vo výške 380 miliónov eur s cieľom umožniť spoločnosti pokračovať v činnosti a udržať pracovné miesta. Úver by mal Condoru navyše poskytnúť finančný manévrovací priestor, aby sa odpútal od materského koncernu Thomas Cook.