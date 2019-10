Súd vyhlásil konkurz na majetok reťazca Potraviny Kačka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Okresný súd Banská Bystrica začína konkurzné konanie voči dlžníkovi - Potraviny Kačka, a.s., Lučenec. Reťazec zastupuje Beatow Partners, s. r. o., Bratislava. Vyplýva to z uznesenia súdu z 1. októbra, zverejneného v Obchodnom vestníku 7. októbra. Proti uzneseniu nie je podľa súdu odvolanie prípustné. Návrh na konkurz podalo vedenie reťazca ešte koncom augusta tohto roka.Obchodný reťazec Potraviny Kačka (CBA) už v polovici septembra vypredával tovar a následne zatváral predajne.priblížil koncom septembra pre TASR Wieslaw Chlebuš, generálny riaditeľ Potravín Kačka (CBA Slovakia).Vedenie reťazca sa 3. októbra ohradilo voči niektorým obvineniam, ktoré zaznievali na jeho adresu.spresnil Chlebuš.upozornil.Uviedol, že v aktuálnej situácii sú zamestnanci podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii ako nezabezpečení veritelia. Podľa tohto zákona sa uspokojovanie veriteľov uskutočňuje v poradí: zabezpečení veritelia (v tomto prípade banka) a nezabezpečení veritelia (všetky ostatné subjekty a osoby - zamestnanci, štát, dodávatelia, prenajímatelia a podobne).Chlebuš pripomenul, že vedenie spoločnosti od momentu podania návrhu na konkurz 30. augusta 2019, čo bola povinnosť, ktorú na základe danej situácie predpisovala legislatíva, pokračovalo v snahe hľadať alternatívne riešenie v podobe vstupu nového investora do spoločnosti.poznamenal.upozornil.Celej situácii podľa Chlebuša nepomohli ani výrazne sťažené podmienky na podnikanie v maloobchode na základe zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktoré si vyžadovali dodatočné financovanie.dodal generálny riaditeľ.