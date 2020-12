Súd vymeral tresty komplicom páchateľov útokov na redakciu Charlie Hebdo v Paríži

Dvaja sú podľa súdu mŕtvi

Po útoku rukojemnícka dráma

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - V súdnom procese so 14 osobami obvinenými z napojenia na teroristické útoky v Paríži v januári 2015 v stredu odsúdili vinníkov. Vdovu po ozbrojencovi Islamského štátu Hayat Boumeddiene odsúdili v neprítomnosti na 30 rokov väzenia. V jej prípade sa predpokladá, že stále žije a ušla do severnej Sýrie.Dvoch mužov, ktorí ju odviezli z Francúzska, súd považuje za mŕtvych. Jednému z nich však pre každý prípad uložili doživotie.Dovedna súdili 13 mužov a jednu ženu, ktorých obvinili z kupovania zbraní a logistickej pomoci útočníkom. Na súde bolo prítomných 11 obvinených. Všetkých odsúdili na tresty v dĺžke od štyroch do tridsiatich rokov odňatia slobody.Ali Riza Polat, ktorý pôsobil ako "spojovací článok" medzi útočníkmi a čelil doživotnému trestu, napokon dostal 30-ročné väzenie.Podľa súdneho vyšetrovania sa objavoval v každom štádiu plánovania útokov, organizoval bezpečné telefónne spojenie či kontroloval ceny výbušnín a munície.Útoky zo 7. - 9. januára 2015 si vyžiadali životy sedemnástich ľudí aj životy útočníkov. Bratia Cherif a Said Kouachiovci najprv zaútočili na redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo, ktorú strážila polícia od publikácie karikatúr proroka Mohameda spred niekoľkých rokov, a zastrelili 12 ľudí.Počas nasledujúcich dní ich kumpán Amedy Coulibaly zabil policajtku na predmestí Paríža a ďalších štyroch ľudí počas rukojemníckej drámy v obchode s kóšer tovarom.Všetci traja útočníci zomreli počas prestreliek s políciou. Udalosti z januára 2015 spustili vlnu násilných útokov Islamského štátu v Európe.Prokuratúra uviedla, že bratia Kouachiovci si útok financovali sami, zatiaľ čo Coulibaly a jeho manželka Hayat Boumeddiene si vzali podvodné pôžičky.