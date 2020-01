Súd vzal do väzby Štefana, ktorý zavraždil ženu a jej telo ukrýval niekoľko rokov v dome

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Okresný súd v Trnave vzal do väzby 28-ročného muža z Trstíc, ktorý pred niekoľkými rokmi zavraždil ženu a jej mŕtvolu ukryl v dome. Štefan sa pred niekoľkými dňami prišiel sám priznať na políciu, vyšetrovateľ ho následne obvinil z vraždy.„Okresný súd v Trnave vzal obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Uznesenie súdu je právoplatné, procesné strany sa vzdali práva na podanie sťažnosti,“ povedala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.Štefan na otázky novinárov neodpovedal, pred sudcom však za asistencie tlmočníčky vypovedal. Policajti ho po rozhodnutí súdu odviezli do Ústavu na výkon väzby v Leopoldove.Muž pod vplyvom omamných látok oznámil vraždu v utorok v noci na Obvodnom oddelení polície v Trsticiach v okrese Galanta. Policajti jeho oznámenie preverili a v rodinnom dome v uzatvorenom priestore pod schodiskom našli ľudské torzo zabalené v koberci.V prípade uznania viny súdom hrozí Štefanovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.