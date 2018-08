Súd zakázal štrajk zamestnancov Croatia Airlines ako nezákonný

Lietadlo spoločnosti Croatia Airlines. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 9. augusta (TASR) - Avizovaný štrajk pilotov, pracovníkov palubného personálu a technikov chorvátskej leteckej spoločnosti Croatia Airlines, ktorí chceli prerušiť prácu pôvodne v stredu o 06.00 h na nešpecifikovaný čas, a to až do splnenia svojich požiadaviek, sa neuskutoční vôbec.Súd v Záhrebe totiž po utorkovom vydaní predbežného opatrenia, ktorým štrajk nepovolil, vo štvrtok definitívne rozhodol, že táto akcia by bola nezákonná.Podľa verdiktu súdu odbory neviedli totiž rokovania o kolektívnej zmluve s vedením spoločnosti v dobrej vôli, takže štrajk by bol v rozpore s platnou legislatívou, informovali tamojšie médiá. Sudkyňa súčasne v zdôvodnení rozhodnutia konštatovala, že ak by odbory boli skutočne mali záujem na uzavretí zmluvy, boli by v rokovaniach pokračovali. Vedenie spoločnosti deklarovalo, že je na to pripravené.Odbory ORCA už pred štvrtkovým rozhodnutím justície avizovali, že ak súd štrajk zakáže, odvolajú sa na chorvátsky najvyšší súd.Vedenie Croatia Airlines už skôr upozornilo odbory a všetkých zamestnancov spoločnosti, aké dôsledky môže mať štrajk na jej fungovanie. Finančná správa o prvom polroku 2018 naznačuje zvýšenie počtu cestujúcich i obratu spoločnosti, respektíve zníženie vlaňajších strát. Vďaka letným mesiacom Croatia Airlines dokáže pokryť náklady na celoročnú prevádzku a garantovať platy zamestnancov, upozornila spoločnosť.Uprostred turistickej sezóny by sa štrajk už počas prvého dňa svojho trvania dotkol asi 7000 cestujúcich a v jeho dôsledku by straty dosiahli okolo 800.000 eur denne.Spoločnosť Croatia Airlines bojuje už dlhší čas s problémami vo sfére likvidity. Chorvátska vláda hľadá roky strategického partnera pre aerolínie, ktoré sú v štátnom vlastníctve, avšak zatiaľ neúspešne.